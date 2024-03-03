Узнайте, кому доступна отсрочка от службы, и какие причины считаются уважительными.

Во время военного положения действует не только мобилизация, но и отсрочка от мобилизации - Украина имеет в своем законодательстве статью 23 "О мобилизационной подготовке и мобилизации", которая регламентирует порядок призыва. УНИАН расскажет, кто освобождается от мобилизации в Украине 2024 с 1 марта.

Кто имеет отсрочку от мобилизации в военное время - правила

Известно, что в Верховной Раде на рассмотрении находится законопроект №10449, если его примут, то перечень тех, кто по новому закону не подлежит мобилизации заметно изменится и даже сузится. Однако сейчас, пока его не приняли, на отсрочку могут рассчитывать военнообязанные граждане страны, руководствуясь следующими причинами:

по семейным обстоятельствам;

по состоянию здоровья;

по профессиональной деятельности;

для получения образования, преподавания или занятия наукой;

при наличии бронирования.

Важно понимать, что отсрочка от мобилизации 2024 в марте предполагает, что гражданин не может быть принудительно призван для службы в армии. Однако, отсрочка - это не "белый билет", который навсегда дарит категорию "не годен". Человек, даже имея отсрочку, все равно остается на военном учете.

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Бронь от мобилизации выдается Министерством обороны Украины - военнообязанного гражданина нельзя просто так забронировать, это нужно согласовывать со специальным ведомством. Если сотрудник получил отсрочку по этой причине, то он все равно находится в спецучете в ТЦК.

Кто имеет право на отсрочку по мобилизации - список

Отсрочка от армии с 1 марта 2024 года доступна только в 5 случаях - подробнее об условиях предоставления военнообязанным гражданам таких привилегий рассказываем ниже.

Отсрочка от мобилизации для студентов, аспирантов, преподавателей

Получить отсрочку могут:

соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего и высшего образования;

ассистенты-стажеры;

аспиранты и докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной формам получения образования;

научные и научно-педагогические работники учреждений высшего и профессионального предвысшего образования, научных учреждений и организаций, имеющих ученое звание и\или научную степень.

Также эти правила касаются и обычных учителей\преподавателей, которые работают в школах, гимназиях, техникумах, колледжах и ВУЗах, а также любых других научных учреждениях и организациях, учреждениях профессионального (профессионально-технического) или общего среднего образования по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки.

Отсрочка от мобилизации по состоянию здоровья

По этой причине не могут принудительно мобилизовать тех, кто признан в установленном порядке инвалидом или временно непригодным к военной службе (по решению ВВК) на срок до 6 месяцев с повторным прохождением комиссии по истечение этого срока. Также отсрочка от армии гарантирована военнообязанным женщинам, если они беременны.

Отсрочка от мобилизации по семейным обстоятельствам

Если военнообязанный гражданин обращается в ТЦК, чтобы получить отсрочку по семейным обстоятельствам, он должен доказать один или несколько следующих моментов:

содержание троих и более детей в возрасте до 18 лет;

самостоятельное воспитание ребенка (детей) в возрасте до 18 лет;

он опекун, попечитель, приемный родитель, родитель-воспитатель, который воспитывает ребенка, больного тяжелыми болезнями, полный перечень которых есть в законе;

он усыновитель, опекун, попечитель, приемный родитель, родитель-воспитатель, на содержании которого находятся дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки, в возрасте до 18 лет;

имеет постоянную занятость по уходу за больной женой (мужем), ребенком, сюда же входит отсрочка от мобилизации по уходу за пожилым человеком - родителями своими или жены (мужа), которые по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения нуждаются в постоянном уходе;

женщины и мужчины, имеющие несовершеннолетнего ребенка (детей) и мужа (жену), который (которая) проходит военную службу;

если близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, бабка или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести при осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, а также при обеспечении национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии против Украины во время действия военного положения.

Кроме того, отсрочка от мобилизации 2024 с 1 марта доступна женщинам и мужчинам, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, бабка или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести во время проведения антитеррористической операции. При этом, они могли быть:

военнослужащими или работниками образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, защищавшими независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, погибшими или пропавшими без вести во время непосредственного участия в антитеррористической операции, обеспечении ее проведения, находясь непосредственно в районах антитеррористической операции в период ее проведения;

работниками предприятий, учреждений, организаций, которые привлекались к обеспечению проведения антитеррористической операции и погибли или пропали без вести при обеспечении проведения антитеррористической операции непосредственно в районах и в период ее проведения;

лицами, погибшими или пропавшими без вести во время непосредственного участия в антитеррористической операции, обеспечении ее проведения, находясь непосредственно в районах антитеррористической операции в период ее проведения в составе добровольческих формирований, которые были образованы или самоорганизовались для защиты независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, при условии что впоследствии такие добровольческие формирования были включены в состав образованных в соответствии с законами Украины военных формирований и правоохранительных органов;

лицами, погибшими или пропавшими без вести во время непосредственного участия в антитеррористической операции, обеспечении ее проведения, находясь непосредственно в районах ее проведения в составе добровольческих формирований, которые были образованы или самоорганизовались для защиты независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, но впоследствии такие добровольческие формирования не были включены в состав образованных в соответствии с законами Украины военных формирований и правоохранительных органов, и выполняли задачи антитеррористической операции во взаимодействии с вооруженными силами.

Дополнительно отсрочка от мобилизации по уходу за инвалидом, которая тоже входит в графу "по семейным обстоятельствам" предоставляется военнообязанным:

ухаживающим за ребенком с инвалидностью в возрасте до 18 лет или являющихся его опекунами, попечителями, приемными родителями или родителями-воспитателями;

которые содержат совершеннолетнего ребенка-инвалида I или II группы;

имеющим жену (мужа) из числа лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей жены (мужа) из числа лиц с инвалидностью I или II группы;

опекунам инвалидов, признанных судом недееспособными;

занятым постоянным уходом за лицом с инвалидностью I группы;

занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью II группы или за лицом, которое по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения нуждается в постоянном уходе.

Важно понимать, что если у военнообязанного гражданина есть необходимость ухода за инвалидом, по причине которой он хочет оформить отсрочку от службы, ему необходимо доказать, что, кроме него, нет никого, кто мог бы ухаживать за недееспособным человеком.

Отсрочка от мобилизации по профессии

Еще одна категория лиц, кто имеет отсрочку от мобилизации в военное время - это народные депутаты Украины, депутаты Верховной Рады Автономной Республики Крым, работники органов военного управления (органов управления), воинских частей (подразделений), предприятий, учреждений и организаций Министерства обороны Украины, Вооруженных Сил Украины, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки Украины, Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы Украины, Национальной полиции Украины, Бюро экономической безопасности Украины, Национального антикоррупционного бюро Украины, Государственного бюро расследования, а также другие военнообязанные или отдельные категории граждан в предусмотренных законом случаях.

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