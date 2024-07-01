По его мнению, можно предложить компетентную мобилизацию, чтобы работали удаленно.

Качественно улучшить проблему нехватки личного состава в армии, загоняя туда силой, вряд ли удастся. Об этом украинский военнослужащий и блогер Роберт Бровди, известный как "Мадьяр", основатель подразделения аэроразведки "Птицы Мадьяра" заявил в интервью Армия TV.

"Вряд ли удастся качественно улучшить проблему нехватки личного состава в армии, загоняя туда силой тех, кого поймали у берега Тисы, условно говоря, в тайнике или в юбке. С одной стороны, неотвратимым является необходимость компенсировать личный состав, затягивать туда. Но, с другой стороны, война динамично становится высокотехнологичной. И я это вижу по-другому. Я это вижу через призму приглашения в рамках компетентной мобилизации, с привлечением ребят, которые могут даже из Киева работать, на расстоянии", - сказал военный.

По его словам, уже есть пример таких подразделений, которые удаленно работают, и их немало.

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"Оператор известного беспилотника "Немезис" к линии никакого отношения не имеет, он может работать из Дубая, ему нужно впереди два ассистента, которые выносят средства. И пребывание этих двух ассистентов там гораздо безопаснее деятельность, чем пребывание там всего экипажа с поднятием борта и всеми мерами безопасности, начиная от выезда, пребывания, осуществления боевых задач и возвращения. Война диджитализируется и оттягивает", - заявил "Мадьяр".

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал темпы мобилизации в Украине и идею набора людей через лотерею, как во время Гражданской войны в Соединенных Штатах Америки.

В частности, в интервью колумнистке The Philadelphia Inquirer Труди Рубин он сказал, что запрос по количеству мобилизованных формирует руководство Вооруженных сил. "Мы можем давать оружие, одежду, современные технологии, я должен находить деньги на это производство, поощрять партнеров на это. Но тактические действия, сколько нужно на фронте людей - это нужно, чтобы формулировало всегда военное руководство. Военное руководство сформулировало цифры, я их видел, и сегодня они идут по этому плану", - сказал глава государства.

Кроме того, Зеленский отметил, что проведение лотереи не стало бы справедливым и этическим решением. "Эта лотерейная история была в Соединенных Штатах Америки, но это была война не на вашей территории и не за существование США. Это не экзистенциальный вызов, это другие вещи. Украина борется за выживание", - добавил президент.

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