Александр Коваленко отметил, что для ротации нужно гораздо больше людей.

Сейчас на временно оккупированных территориях находится около 450 тысяч российских захватчиков. Украине количественно нужно не меньше, а гораздо больше военных.

Военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко отметил, что сейчас только в Сухопутных войсках ВСУ насчитывается около 600 тысяч - такая оценку озвучил президент Украины Владимир Зеленский во время поздравления военных 12 декабря.

По его словам, кроме бойцов на линии соприкосновения, нужны резервы, а также необходимо закрывать зоны потенциальной опасности — северную, северо-восточную, да еще и юго-западный плацдарм - то есть границы с Беларусью, Россией и с непризнанным Приднестровьем.

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"Мы нуждаемся в восстановлении боеспособности подразделений, которые уже существуют. Иногда мы даже должны формировать новые подразделения. Но самая большая наша проблема - это ротация. У нас ротация не происходила уже достаточно давно", - указал эксперт в интервью изданию NV.

Он напомнил, что для ротации нужно гораздо больше людей, чтобы компенсировать потери.

"А что такое 450−500 тысяч? Если растянуть этот процесс на год, то в месяц получится мобилизация 40−50 тысяч человек. И при этом это не просто мобилизация должна быть, это и подготовка", — добавил Коваленко.

Кроме того, он объяснил, что базовая подготовка мобилизованного длится около трех месяцев, а потом еще не менее месяца должно проходить слаживание и проведение подготовки на уровне, приближенном к боевым действиям. Дело в том, что самые большие потери украинской армии на линии столкновения, когда бойцы находятся в тяжелых морально-психологических условиях, поэтому такая подготовка необходима.

"Если завтра начинается такая мобилизация, если через месяц мобилизуют 40 тысяч, то эти 40 тысяч смогут ротационно заменить на линии боестолкновения тех, кто там находится уже полгода и год, а иногда некоторые даже больше, не раньше, чем через четыре месяца", - объяснил эксперт.

Мобилизация в Украине - последние новости

19 декабря президент Украины Владимир Зеленский отметил, что военные предложили мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек. По его словам, если речь идет о дополнительных мобилизационных силах, то нужно найти "демобилизационные процессы".

При этом президент отметил, что "мобилизация в таком формате будет стоить Украине дополнительных 500 миллиардов гривень".

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