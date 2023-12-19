Алексей Гетьман отметил, что люди не могут воевать постоянно.

Озвученная на пресс-конференции президентом Владимиром Зеленским цифра в 500 тысяч человек - это не дополнительные люди, которых хотят мобилизовать. Столько нужно украинцев, чтобы заменить тех, кто на войне уже два года.

"У нас многие люди уже воюют несколько лет, им нужно давать отдых. Должны быть люди, которые их заменят. Возможно, этих людей, которые отвоевали год или два, нужно будет отправлять домой, потому что человек так долго не может (воевать - УНИАН). Люди отдали все, что у них было - здоровье, силы", - рассказал военный эксперт и майор запаса ВСУ Алексей Гетьман в комментарии РБК-Украина.

По его словам, мобилизация – это еще не отправка фронт, потому что есть разные должности и не все они касаются линии столкновения.

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"Я понимаю, что многие не хотят мобилизоваться. Тут надо понимать, что мобилизация - это не обязательно винтовка в руки и на фронт. В ВСУ очень много работы, кроме линии столкновения. Инженерная работа, мобильная работа, разведка, отделения связи, строевая служба, бухгалтерия, служба вооружения. Даже должна быть так называемая служба оркестра, офицеры по работе с личным составом, капелланы", - отметил эксперт.

Мобилизация в Украине - что говорят эксперты и военные

Бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий отметил, что в Украине есть достаточно большой мобилизационный ресурс. На фронт можно отправить, по меньшей мере, 50 или 100 тысяч украинских правоохранителей.

Кроме того, он отметил, что отмена отсрочки для получения второго высшего образования может увеличить мобилизационный ресурс до 80 тысяч человек.

В свою очередь военный эксперт Роман Свитан отметил, что ВСУ нужно хотя бы 300–350 тысяч высококвалифицированных профессионалов и новейшей техники.

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