Важно знать, какие осужденные попадают под мобилизацию, а кому - запрещено служить в армии.

В Украине продолжается борьба с российскими захватчиками и на фронт активно призывают разных граждан. Сегодня рассмотрим, если человек под следствием могут ли мобилизовать в Украине, а также кто не подлежит мобилизации с судимостью.

Можно ли мобилизовать, если есть судимость

Советник, адвокат АО "GRACERS" Лариса Величко рассказала УНИАН, могут ли призвать, если военнообязанный находится под следствием и, хотя процесс уже идет, приговор пока не вынесен, а человек находится на свободе.

"Если человек находится под следствием, то есть приговора по делу еще нет, его могут мобилизовать в случае отсутствия ограничений от суда (к примеру, подписки о невыезде или применения в отношении лица домашнего ареста). Если ограничений нет, таких лиц могут принять и на контрактную службу", - отметила адвокат.

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В то же время невозможна мобилизация судимых за тяжкие преступления. В нашей стране запрещена служба в армии, если есть обвинения в совершении тяжких преступлений (убийство, похищение, изнасилование) или особо тяжких (посягательство на территориальную целостность Украины, государственная измена, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, диверсия, шпионаж, захват заложников, торговля людьми), а также судимости за такие правонарушения.

Исходя из этого становится понятным, можно ли выехать из Украины, если исключен с воинского учета по судимости. Так, все зависит от совершенного преступления. Если оно предполагает прямой запрет на службу в армии, то гражданин не подлежит призыву и, вероятно, может покидать пределы страны, так как не считается военнообязанным.

Могут ли мобилизовать с судимостью - Украина призывает отдельные категории

По словам Величко, люди с условным сроком наказания, которые не имеют непогашенной или неснятой судимости за совершение особо тяжких или тяжких преступлений, подлежат мобилизации.

Если судимость погашена могут мобилизовать - Украина в этом случае считает, что все права и обязанности человека восстановлены, в том числе и служба в армии во время военного положения.

Если человек вышел из мест лишения свободы по условно-досрочному освобождению, мобилизация его также может коснуться. Адвокат поделилась, какие осужденные попадают под мобилизацию. В частности, должны быть соблюдены следующие условия:

судимость погашена или снята;

преступление не относилось к особо тяжким и тяжким;

есть решение ВВК, что лицо пригодно к службе по состоянию здоровья.

"Человек с погашенной судимостью является военнообязанным, если он подпадает под критерии военнообязанного. В частности, в Украине военнообязанными являются мужчины, которым от 18 до 60 лет, и которые пригодны к службе по состоянию здоровья. Погашенная судимость не является основанием для того, чтобы человеку запретили выезд за границу. То есть, человека не могут не выпустить из Украины только потому, что у него непогашенная судимость, однако причиной для отказа в выезде является то, что он должен выполнять свой воинский долг", - добавила Величко.

справка Лариса Величко Советник, адвокат АО "GRACERS" Закончила Киевский национальный университет внутренних дел, а стаж работы составляет 17 лет. Специализация - гражданские споры. В 2005-2021 годах работала в Деснянском районном суде г. Киева. Среди ее практик: гражданское право и процесс, трудовое право, семейное право, уголовное право и процесс, дела об административных правонарушениях, административное право.

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