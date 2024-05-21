Директор Украинского Хельсинского союза по правам человека рассказал о нюансах, связанных со вступлением в силу закона о мобилизации.

Пока не истек срок в 60 дней, у работников ТЦК нет оснований доставлять человека на обновление персональных данных.

Об этом отметил исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека Александр Павличенко в эфире Киев24.

"Сейчас нет оснований у представителей ТЦК для того, чтобы лицо приводить, например, принудительно для проведения сверки персональных данных. До истечения этого срока двух месяцев", - сказал он. Видео дня

По словам Павличенко, представители ТЦК пока могут только вручить повестку на сверку персональных данных. "Это может произойти. Тогда лицо будет иметь определенный более конкретный срок. Но это так сказать дублирование двух процедур. Потому что одна процедура предусмотрена законом - это 60 дней. Другая процедура - это когда лицо получит повестку", - отметил он.

Павличенко напомнил, что в целом есть три варианта повесток.

"Это: повестка для сверки персональных данных, вторая - для прохождения ВВК и третья - боевая повестка, мобилизационная, которая выдается уже для того, чтобы лицо было мобилизовано", - уточнил он.

Мобилизация в Украине

18 мая 2024 года вступил в силу новый закон о мобилизации, согласно которому, в течение 60 дней все военнообязанные в возрасте от 18 до 60 лет должны обновить свои учетные данные. Сделать это можно в ТЦК, ЦПАУ или с помощью приложения "Резерв+" .

Если человек исключен из воинского учета - ему не нужно обновлять данные.

Перед вступлением в силу нового закона о мобилизации в соцсетях в последнее время появлялись видео, на которых сотрудники ТЦК на улицах силой задерживают мужчин и затягивают в свои автомобили. О таких случаях сообщали, в частности, из Львовской и Одесской областей.

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