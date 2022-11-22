В Украине продолжается мобилизация, под которую подпадают все военнообязанные украинцы, независимо от вероисповедания. Но иногда религиозные убеждения запрещают брать оружие в руки.
Адвокат юрфирмы "Миллер" Андрей Новак объяснил "УП. Життя", что делать, если таких людей хотят мобилизовать. Ведь религиозные убеждения не освобождают человека от обязанности защищать государство.
Он советует написать заявление в военкомат с просьбой перевести на выполнение альтернативной (невоенной) службы. Для этого нужно еще предоставить справку о принадлежности к определенной религиозной общине. И это религиозное формирование должно быть в списке тех, членам которых запрещено использование оружия.
Перечень религиозных организаций, вероучение которых не допускает пользования оружием:
- Адвентисты-реформисты;
- Адвентисты седьмого дня;
- Евангельские христиане;
- Евангельские христиане-баптисты;
- Покутники;
- Свидетели Иеговы;
- Харизматические христианские церкви (и церкви, приравненные к ним в соответствии с зарегистрированными уставами);
- Христиане веры евангельской (и церкви, приравненные к ним согласно зарегистрированным уставам);
- Общество Сознания Кришны.
Адвокат говорит, что если после написания заявления и справки подтвердится, что мобилизованном религия запрещает пользоваться оружием, его могут назначить на небоевую должность - повара, водителя, инженера.
В случае, если военкомат, несмотря на заявление и обращение, отправляет человека на боевые должности, он может подать в суд.
"Теоретически, если человек, например, адвентист-реформист, написал такое заявление и добавил соответствующие документы, но военком упорно направляет его в минометный расчет, он может написать жалобу, подавать в суд, ссылаясь на Статью 35. Но я не видел таких случаев на практике и я сомневаюсь, что так делают в военкоматах", – объясняет Андрей Новак.
Стоит отметить, что норма об альтернативной службе действовала в мирное время. Пока точно не известно, как это работает во время военного положения.
Мобилизация в Украине
24 февраля в Украине началась полномасштабная война с Российской Федерацией. В тот же день в стране объявили мобилизацию.
В Минобороны рассказали, что мобилизация в Украине продлится столько, сколько необходимо, чтобы доукомлектовать все необходимые подразделения.
Сейчас военнообязанные в Украине имеют законную возможность отказаться от получения повестки. О каких случаях идет речь, узнавайте по линку.