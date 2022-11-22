В мирное время верующие некоторых конфессий имели право на прохождение альтернативной службы вместо срочной.

В Украине продолжается мобилизация, под которую подпадают все военнообязанные украинцы, независимо от вероисповедания. Но иногда религиозные убеждения запрещают брать оружие в руки.

Адвокат юрфирмы "Миллер" Андрей Новак объяснил "УП. Життя", что делать, если таких людей хотят мобилизовать. Ведь религиозные убеждения не освобождают человека от обязанности защищать государство.

Он советует написать заявление в военкомат с просьбой перевести на выполнение альтернативной (невоенной) службы. Для этого нужно еще предоставить справку о принадлежности к определенной религиозной общине. И это религиозное формирование должно быть в списке тех, членам которых запрещено использование оружия.

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Перечень религиозных организаций, вероучение которых не допускает пользования оружием:

Адвентисты-реформисты;

Адвентисты седьмого дня;

Евангельские христиане;

Евангельские христиане-баптисты;

Покутники;

Свидетели Иеговы;

Харизматические христианские церкви (и церкви, приравненные к ним в соответствии с зарегистрированными уставами);

Христиане веры евангельской (и церкви, приравненные к ним согласно зарегистрированным уставам);

Общество Сознания Кришны.

Адвокат говорит, что если после написания заявления и справки подтвердится, что мобилизованном религия запрещает пользоваться оружием, его могут назначить на небоевую должность - повара, водителя, инженера.

В случае, если военкомат, несмотря на заявление и обращение, отправляет человека на боевые должности, он может подать в суд.

"Теоретически, если человек, например, адвентист-реформист, написал такое заявление и добавил соответствующие документы, но военком упорно направляет его в минометный расчет, он может написать жалобу, подавать в суд, ссылаясь на Статью 35. Но я не видел таких случаев на практике и я сомневаюсь, что так делают в военкоматах", – объясняет Андрей Новак.

Стоит отметить, что норма об альтернативной службе действовала в мирное время. Пока точно не известно, как это работает во время военного положения.

Мобилизация в Украине

24 февраля в Украине началась полномасштабная война с Российской Федерацией. В тот же день в стране объявили мобилизацию.

В Минобороны рассказали, что мобилизация в Украине продлится столько, сколько необходимо, чтобы доукомлектовать все необходимые подразделения.

Сейчас военнообязанные в Украине имеют законную возможность отказаться от получения повестки. О каких случаях идет речь, узнавайте по линку.

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