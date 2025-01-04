Невыполнение обязанности является нарушением правил воинского учета и предусматривает штраф.

Если военнообязанный, который ранее был признан ограниченно годным, не успел перепройти военно-врачебную комиссию (ВВК) до 5 февраля, он может быть привлечен к административной ответственности. Об этом в интервью "Телеграф" рассказала доктор юридических наук Наталья Опольская.

По ее словам, в случае наличия повестки или направления на ВВК у военнообязанного есть обязанность явиться - как с целью уточнения данных, так и для прохождения комиссии.

"Невыполнение такой обязанности является нарушением правил воинского учета. Ответственность за неявку - административная ... и предусматривает штраф в размере от 17 000 гривен", - пояснила юрист.

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В то же время она подчеркнула, что если военнообязанный не был направлен на ВВК соответствующей повесткой или направлением в установленном законом порядке уполномоченным работником ТЦК и СП, лицо не может быть привлечено к административной ответственности.

"Законом ... предусмотрено, что граждане Украины, которые были признаны ограниченно годными к военной службе, в течение девяти месяцев со дня вступления в силу настоящего Закона подлежат повторному медицинскому осмотру с целью определения пригодности к военной службе. Такое определение не предусматривает обязанности военнообязанного инициировать прохождение военно-врачебной комиссии и не освобождает от обязанности ТЦК и СП направить лицо на ВВК", - уточнила Опольская.

При этом она не стала прогнозировать "действия ТЦК и СП в этом случае", но отметила, что попытку привлечь к ответственности лицо можно будет обжаловать - как в досудебном, так и в судебном порядке.

Также юрист рассказала, что будет ждать военнообязанного, который ранее был признан ограниченно годным, но не прошел ВВК до 5 февраля:

"Ответ на этот вопрос заключается в наличии повестки/направления, а также даты такого направления. Если требование о сроке прибытия по повестке выполнено, основания для штрафа отсутствуют".

В то же время, отметила юрист, в случае наличия повестки, например, на 1 февраля, а лицо появится после 10 февраля, такой военнообязанный, вероятно, будет привлечен к административной ответственности, а обжалование протокола об административном правонарушении будет возможным только при наличии уважительных причин неявки в сроки.

"Уважительными причинами неприбытия гражданина в срок, определенный в повестке, признаются: препятствие стихийного характера, болезнь гражданина, военные действия на соответствующей территории и их последствия или другие обстоятельства, которые лишили его возможности лично прибыть в определенные пункт и срок; смерть его близкого родственника (родителей, жены (мужа), ребенка, родных брата, сестры, деда, бабы) или близкого родственника его жены (мужа)", - уточнила Опольская.

Мобилизация в Украине - последние новости

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