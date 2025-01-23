Разведчик рассказал, как должна происходить мобилизация, чтобы с военнообязанными не было никаких проблем.

Если бы мужчины призывного возраста сами хотели, то смогли бы найти себе место в украинской армии, считает разведчик, командир взвода "Кадзума". Поэтому он относится к принудительной мобилизации "специфически".

"В гражданской жизни очень много профессий, которые нам подходят. Например, программист. Это важный человек, который может делать очень много вещей, максимально универсальный", - отметил военный в интервью "РБК-Украина". Однако, по его же словам, человек "в какой-то степени сам затупил", если дошло до момента, когда он оказался в бусе ТЦК.

"Кадзума" считает, что в мобилизации очень важен подход к людям. Если человека правильно замотивировать, показать разные возможности, которые откроются перед ним в армии, он сам будет "гореть что-то делать".

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"У нас сейчас такой переломный ход войны, что мы или проиграем, или возьмем в свою пользу", - заявил разведчик.

При этом люди часто путают военных с ТЦК. К примеру, к нему один раз в ТРЦ подошла женщина и попросила не забирать у нее мужа.

"Со временем начинаешь различать взгляды уважения, неуважения, пренебрежения", - подчеркивает он.

Другие новости о мобилизации

Ранее УНИАН сообщал про главную причину провала мобилизации. "Мне кажется, что вот эта определенная несправедливость за последние времена происходит, что одни могут "порешать", а другие идут (служить - УНИАН). Это основная проблема", - сказал нардеп Чернев.

Кроме того, он же ответил, есть ли запросы от Генштаба и Минобороны по поводу мобилизации 18-летних. "Сейчас перекладывать вину за то, что где-то чего-то не хватает, на 18-летних, мне кажется, несколько неправильно", - отметил он.

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