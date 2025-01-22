Сейчас уменьшение призывного возраста в Украине не рассматривается.

Украинской армии нужны люди, но есть значительно большая потребность в технике и оружии. Об этом в эфире "24 Канала" заявил военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов.

"Просто набирать людей можно, но это лишено всякого смысла. Ведь на самом деле нужны арта, ракеты, мины для минометов, пулеметы, техника, самолеты, дроны, операторы дронов", - отметил Сазонов.

Он добавил, что в армии есть потребность в личном составе, особенно в молодых людях. Однако сейчас вопрос уменьшения мобилизационного возраста не рассматривается.

Видео дня

"Людей не хватает, особенно молодых, которые хорошо справятся с дронами. Особенно молодых, а не тех, кого ТЦК присылает. Такое, что люди приходят и сразу идут в госпиталь. Я не понимаю, для чего их присылают. Просто одеть в форму, чтобы через полгода списались. Люди нужны, но больше нужна техника и оружие. Поэтому сейчас призыв 18-25 летних не рассматривается. Только контракт, только по собственному желанию", - добавил Сазонов.

Мобилизация в Украине: важные новости

Накануне нардеп Егор Чернев заявил, что ни от Генштаба, ни от Минобороны не поступало запросов в Верховную раду с просьбой уменьшить мобилизационный возраст в Украине.

Также ранее этот вопрос комментировал Владимир Зеленский. Он отмечал, что призывы уменьшить мобилизационный возраст от партнеров есть. Однако сейчас для Украины важнее вооружить уже существующие бригады.

Вас также могут заинтересовать новости: