Украинской армии нужны люди, но есть значительно большая потребность в технике и оружии. Об этом в эфире "24 Канала" заявил военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов.
"Просто набирать людей можно, но это лишено всякого смысла. Ведь на самом деле нужны арта, ракеты, мины для минометов, пулеметы, техника, самолеты, дроны, операторы дронов", - отметил Сазонов.
Он добавил, что в армии есть потребность в личном составе, особенно в молодых людях. Однако сейчас вопрос уменьшения мобилизационного возраста не рассматривается.
"Людей не хватает, особенно молодых, которые хорошо справятся с дронами. Особенно молодых, а не тех, кого ТЦК присылает. Такое, что люди приходят и сразу идут в госпиталь. Я не понимаю, для чего их присылают. Просто одеть в форму, чтобы через полгода списались. Люди нужны, но больше нужна техника и оружие. Поэтому сейчас призыв 18-25 летних не рассматривается. Только контракт, только по собственному желанию", - добавил Сазонов.
Мобилизация в Украине: важные новости
Накануне нардеп Егор Чернев заявил, что ни от Генштаба, ни от Минобороны не поступало запросов в Верховную раду с просьбой уменьшить мобилизационный возраст в Украине.
Также ранее этот вопрос комментировал Владимир Зеленский. Он отмечал, что призывы уменьшить мобилизационный возраст от партнеров есть. Однако сейчас для Украины важнее вооружить уже существующие бригады.