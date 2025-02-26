Украинская диаспора была шокирована заявлениями и действиями Трампа в течение последних недель.

Американцы украинского происхождения, а также те украинцы, которые не так давно поселились в США, с тревогой воспринимают политику новой президентской администрации. Об этом пишет The Washington Post.

"Сегодня я чувствую такой же страх и нервозность, как и три года назад, когда началась война. Из-за некоторых новых событий я напугана и очень обеспокоена", - рассказала хранительница музея изучения украинского наследия в Пенсильвании Кристина Прокопович.

Почетный консул Украины в Филадельфии Ирина Мазур говорит, что первой реакцией на последние заявления и действия Дональда Трампа в отношении Украины и РФ был "шок, ощущение невероятной измены".

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Проблемой, которая касается непосредственно украинской общины в США, стала антимигрантская политика новой администрации.

Анатолий Мурга, генеральный директор Украинского федерального кредитного союза "Самопомощь", рассказывает о "большой обеспокоенности" относительно будущего украинских беженцев в США, которые приехали по спецпрограмме U4U, введенной администрацией Байдена после российского вторжения в Украину.

"Много беспокойства и непонимания четкости программы", - говорит Мурга.

Независимо от того, были ли они в Пенсильвании всего три года или живут там уже несколько поколений, американские украинцы чувствовали необходимым сохранять надежду и оставаться единым сообществом в США.

"Сегодня, все украинцы, мы очень гордимся президентом Зеленским в течение трех лет за то, что он противостоял Путину. Мы очень гордились своим домом, нашей прародиной, за то, что противостояла Москве. Я думаю, что сегодня мы еще больше гордимся тем, что он противостоит Трампу", - сказал Николас Рудницкий, декан академических служб в украинском колледже Manor College в Пенсильвании.

Однако Ирина Мазур убеждена, что Соединенные Штаты так или иначе будут поддерживать Украину.

"Я не верю, что американский народ откажется от Украины, я не верю, что американский народ действительно будет иметь своих внуков, которые будут читать учебники по истории, где будет сказано, что в российско-украинской войне Америка сдалась первой", - сказала она.

Политика Трампа: последние новости

Как писал УНИАН, Дональд Трамп допустил снятие санкций с России в будущем на каком-то этапе. Но заверил, что на текущий момент речь об этом не идет.

Также мы рассказывали, что западные эксперты возмущены соглашением о полезных ископаемых, которое Трамп навязал Украине. Они рассматривают условия соглашения как "рэкет и шантаж". Никто из опрошенных изданием экспертов не мог вспомнить прецедента, когда США или любая другая страна требовали бы от своего партнера официального соглашения об оплате во время войны.

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