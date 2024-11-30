Мобилизация в Украине может коснуться и людей, получающих образование.

Законопроект №10449 регулирует возможность призыва мужчин-украинцев, которые учатся в тех или иных образовательных учреждениях. В последнем месяце 2024 года мобилизация студентов в Украине будет проходить с нюансами.

Будет ли мобилизация студентов в Украине 2024 - ситуация на декабрь

Призыв учащихся в этом месяце будет практически идентичен тому, как проходила мобилизация студентов с 1 ноября. Это значит, что все военнообязанные мужчины, которые высшее образование в первый раз, а также выбрали для себя дневную или дуальную форму обучения, имеют право на отсрочку. Кроме того, в список тех, кто не подлежит мобилизации в Украине в 2024 году, попали аспиранты, докторанты и ассистенты-стажеры.

Вместе с этим, мобилизация студентов в Украине 2024 возможна для учащихся, которые:

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получают образование, используя вечернюю или заочную форму;

являются соискателями второго или третьего высшего образования;

не проходят общевойсковую подготовку;

претендуют на документ об образовании, которое по статусе ниже имеющегося (к примеру, выпускники ВУЗов хотят получить отсрочку, обучаясь в техникуме).

Также в декабря этого года пока что не поднимается вопрос о том, можно ли мобилизовать студентов старше 30 лет. Как в ноябре, законопроект, предусматривающий такое развитие событий, не рассматривается. Если мужчина получает первое высшее, "разменяв третий десяток", он не может быть мобилизован.

Как получить отсрочку студенту 2024 - совет юриста

Адвокат Татьяна Савченко в эксклюзивном комментарии УНИАН рассказала, что ранее была законодательная коллизия: некоторые студенты (те, которые проходили военную кафедру и стали офицерами) были в разных статусах - и призывник, и военнообязанный, поэтому была возможна мобилизация до 25 лет.

Сейчас мобилизация принята именно по возрасту, и теперь граждан, которым меньше 25-ти, не могут забрать в ряды армии без их согласия.

С ее слов становится ясно, со скольки лет мобилизация в Украине по законодательству - на данный момент официальный нижний предел для принудительного прохождения службы - 25 лет.

Также Савченко объяснила, какие студенты освобождаются от мобилизации. По словам эксперта, если есть справка с QR-кодом о том, что уровень получения образования выше, чем предыдущий, и в справке написано "не нарушает", то такой студент имеет право не отсрочку и может ее получить через приложение "Резерв+".

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