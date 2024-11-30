Законопроект №10449 регулирует возможность призыва мужчин-украинцев, которые учатся в тех или иных образовательных учреждениях. В последнем месяце 2024 года мобилизация студентов в Украине будет проходить с нюансами.
Будет ли мобилизация студентов в Украине 2024 - ситуация на декабрь
Призыв учащихся в этом месяце будет практически идентичен тому, как проходила мобилизация студентов с 1 ноября. Это значит, что все военнообязанные мужчины, которые высшее образование в первый раз, а также выбрали для себя дневную или дуальную форму обучения, имеют право на отсрочку. Кроме того, в список тех, кто не подлежит мобилизации в Украине в 2024 году, попали аспиранты, докторанты и ассистенты-стажеры.
Вместе с этим, мобилизация студентов в Украине 2024 возможна для учащихся, которые:
- получают образование, используя вечернюю или заочную форму;
- являются соискателями второго или третьего высшего образования;
- не проходят общевойсковую подготовку;
- претендуют на документ об образовании, которое по статусе ниже имеющегося (к примеру, выпускники ВУЗов хотят получить отсрочку, обучаясь в техникуме).
Также в декабря этого года пока что не поднимается вопрос о том, можно ли мобилизовать студентов старше 30 лет. Как в ноябре, законопроект, предусматривающий такое развитие событий, не рассматривается. Если мужчина получает первое высшее, "разменяв третий десяток", он не может быть мобилизован.
Как получить отсрочку студенту 2024 - совет юриста
Адвокат Татьяна Савченко в эксклюзивном комментарии УНИАН рассказала, что ранее была законодательная коллизия: некоторые студенты (те, которые проходили военную кафедру и стали офицерами) были в разных статусах - и призывник, и военнообязанный, поэтому была возможна мобилизация до 25 лет.
Сейчас мобилизация принята именно по возрасту, и теперь граждан, которым меньше 25-ти, не могут забрать в ряды армии без их согласия.
С ее слов становится ясно, со скольки лет мобилизация в Украине по законодательству - на данный момент официальный нижний предел для принудительного прохождения службы - 25 лет.
Также Савченко объяснила, какие студенты освобождаются от мобилизации. По словам эксперта, если есть справка с QR-кодом о том, что уровень получения образования выше, чем предыдущий, и в справке написано "не нарушает", то такой студент имеет право не отсрочку и может ее получить через приложение "Резерв+".