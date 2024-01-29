Умеров заявил о проверке ТЦК / фото УНИАН

В Украине внепланово проводят проверки территориальных центров комплектования (военкоматов).

Как сообщил министр обороны Рустем Умеров, ведомство фиксирует множество нарушений во время проверок и работает над тем, чтобы системно исправить все проблемы.

Умеров поблагодарил Службу безопасности Украины, Государственное бюро расследований и офис генерального прокурора за работу.

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"Продолжаем дальше, будут еще новости", - заявил Умеров.

Массовое увольнение военкомов - что известно

Как сообщал УНИАН, ранее Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции за последние полгода выявило у военкомов необоснованные активы и признаки незаконного обогащения на более 255 миллионов гривен

В частности, в июле работники ГБР сообщили о подозрении бывшему начальнику Одесского областного ТЦК Евгению Борисову за незаконное обогащение на более 188 млн грн и умышленное уклонение от несения службы. 

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11 августа по результатам проверки военкоматов президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине будет уволен всех руководителей областных территориальный центров комплектования и социальной поддержки. Он сообщил об открытии более 100 уголовных производств в отношении должностных лиц военкоматов. 

Ранее издание TIME писало, что после масштабного увольнения военкомов президентом Зеленским в ответ на коррупционные скандалы, набор в ряды ВСУ существенно замедлился. По данным журналистов, уволенных чиновников также оказалось трудно заменить, в том числе и в силу запятнанной репутации военкомов.

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