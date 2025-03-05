Срок рассмотрения заявления не должен превышать года, но во время военного положения этот срок не соблюдается.

Решение о выходе из гражданства Украины принимается президентом страны, о чем издается соответствующий указ.

Об этом сказала юрист практики миграционного права Марина Осадчук в комментарии РБК-Украина. "Срок рассмотрения заявления не должен превышать года, но во время военного положения этот срок не соблюдается и повлиять на это не возможно", - отметила специалист.

Если же говорить о приеме заявлений от мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, то на период военного положения вообще установлены специфические ограничения.

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"Сейчас перед предоставлением любой консульской услуги сотрудники учреждения проверяют действительность военно-учетных документов (ВОД). До запуска электронного кабинета призывника в приложении "Резерв+" достаточно было предоставить бумажный документ. Однако с июня прошлого года военнообязанным гражданам нужно предъявить электронные ВОД, которые содержат соответствующий QR-код", - рассказала юрист.

По словам Осадчук, распространенной проблемой также является то, что "у многих военнообязанных в приложении "Резерв+" указывается статус "Требует уточнения", что делает невозможным формирование е-ВОД".

"Это означает, что человек не закреплен ни за одним ТЦК и ему надо лично обратиться в ТЦК по месту регистрации. В этом заключается определенная коллизия, ведь при выезде на постоянное место жительства за границу данные лица снимались как с воинского учета, так и с места регистрации", - пояснила Осадчук.

Таким образом, процедура выхода из гражданства Украины во время действия военного положения, особенно для военнообязанных граждан, является очень сложной. "Те граждане, которые проживают на территории Украины, даже при наличии паспорта гражданина другого государства, лишены возможности подать заявление на выход из гражданства Украины", - сказала юрист.

Не могут также подать заявление на выход из гражданства военнообязанные лица, которые: имеют другое гражданство; проживают за рубежом; не стоят на постоянном консульском учете. "Ведь доведение до конца процедуры "выезда на постоянное место жительства за границу" и постановки на учет для такой категории граждан невозможно из-за военного положения", - подытожила специалист.

Мобилизация в Украине

Религиозные убеждения не являются основанием для освобождения от мобилизации, но человеку могут поручить выполнение небоевых задач, не связанных с применением оружия, об этом сказал юрист Дмитрий Франчук.

Нардеп Соломия Бобровская заявила, что нужно найти новые способы привлечения людей в армию. Она поставила под сомнение мотивационные контракты для добровольцев 18-24 лет.

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