В то же время сначала должен быть решен вопрос с законопроектом о мобилизации.

Народный депутат Украины, член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Вадим Ивченко не исключает, что после третьего раза, когда человек не будет являться по повестке, его будут объявлять в розыск.

Об этом он сказал в эфире телемарафона, отвечая на вопрос об инициативах ужесточить наказание для уклонистов от мобилизации, и может ли здесь идти речь об уголовной ответственности, а не только о штрафах.

"Мы знаем об инициативах по поводу того, что будут увеличиваться штрафы и административная ответственность. Если ты получил первую повестку, - этот штраф будет увеличен. Если ты не явился второй раз по повестке на ВВК, скажем, в военкомат, то будет еще больший штраф. А в третий раз, возможно, если ты специально избегаешь и так далее, - по решению суда, может, я думаю, и человек подаваться в розыск", - отметил Ивченко.

Видео дня

Он напомнил, что это правительственные предложения, которые должен рассмотреть Комитет ВР по вопросам правоохранительной деятельности.

"Но после это будет подано. Когда пройдет законопроект о мобилизации. И через комитет, и через Верховную Раду. Тогда будет понятно формат, вокруг чего строить соответствующие предложения по КУоАПу или в Уголовный кодекс", - добавил депутат.

В "Азове" предложили разрешить бригадам искать уклонистов - что известно

Как сообщал УНИАН, ранее заместитель командира бригады "Азов" Сергей Цисарук "Мольфар" высказал идею, что боевым бригадам должны позволить самостоятельно ловить уклонистов, чтобы ускорить мобилизацию. По его мнению, бригадная рота разведки за неделю найдет сотню "отборных воинов".

Цисарук отметил, что в "Азове" служат исключительно добровольцы, но "воевать будут все, поэтому готовьтесь пока есть время, когда нас не станет, готовиться будет поздно".

Вас также могут заинтересовать новости: