Идея заместителя командира "Азова" наделала шума, но он отметил, что воевать будут все.

Боевым бригадам должны позволить самостоятельно ловить уклонистов, чтобы ускорить мобилизацию.

Такую идею высказал заместитель командира бригады "Азов" Сергей Цисарук "Мольфар". По его мнению, бригадная рота разведки за неделю найдет сотню "отборных воинов".

"Единственный надежный способ ускорения мобилизации, это позволить боевым бригадам самостоятельно заняться этим вопросом. Все просто, бригада получает списки в ТЦК и сама занимается поиском уклонистов. Бойцы бригады значительно больше заинтересованы в пополнении бригады, поэтому взятки не помогут", - отметил "Мольфар" в социальной сети X.

Он добавил, что еженедельно бригадная разведка может найти минимум сотню воинов - "и это будут не те старые деды, которых сейчас привозят, а отборные воины, которые все это время убегали от раненых ветеранов, которые служат в ТЦК".

Под твитом "Мольфара" появилось немало гневных комментариев относительно его идеи. Впрочем, военный отреагировал на критику.

"Количество комментариев под этим твитом - хороший пример того как противник вкладывается в тему мобилизации, помните об этом когда читаете что-то в интернете. В "Азове" служат исключительно добровольцы, но воевать будут все, поэтому готовьтесь пока есть время, когда нас не станет готовиться будет поздно", - добавил Цисарук.

Мобилизация в Украине - последние новости

Правительство еще в конце января передало в парламент обновленный законопроект о мобилизации. Рада уже поддержала проект закона в первом чтении. Затем к документу подали более 4 тысяч правок.

Украинские парламентарии также придумали, как привлечь в армию заключенных - в ВР зарегистрировали проект закона, в котором прописано условно-досрочное освобождение из-под стражи для прохождения военной службы во время особого периода при условии подписания соответствующего контракта.

Украинский воин, командир отделения Дмитрий Гапчинский говорил, что необходимо воевать против россиян, поскольку, если покинуть свою Родину, то есть угроза потери государственности.

Вас также могут заинтересовать новости: