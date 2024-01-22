Этот президентский законопроект даже поддержал парламентский комитет, но затем инициативу почему перестали рассматривать.

Президентская инициатива о множественном гражданстве уже четыре года зарегистрирована в Верховной Раде.

Об этом заявил народный депутат Ярослав Железняк, комментируя заявление президента Владимира Зеленского о том, что он будет инициировать законопроект о множественном гражданстве.

"Напомню, что законопроект о двойном гражданстве в Раде с середины декабря 2019 года ... внесен Президентом Украины. Номер №2590 и название "Проект Закона О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно вопросов гражданства", - отметил Железняк.

Нардеп также отметил, что суть законопроекта от 2019 года:

введение для приобретения гражданства Украины по территориальному происхождению, принятия в гражданство Украины или возобновления в гражданстве Украины возможности принятия присяги гражданина Украины иностранцем, который является гражданином государства, включенного Кабинетом Министров Украины в перечень государств, граждане которых для приобретения гражданства Украины имеют право на представление присяги гражданина Украины;

расширение круга лиц, которые приобретают гражданство Украины по территориальному происхождению путем отнесения к кругу лиц, семейная связь с которыми предоставляет право лицу на приобретение гражданства Украины по территориальному происхождению

Железняк отметил, что дата регистрации законопроекта о множественном гражданстве в Раде - декабрь 2019 года. Профильный комитет даже одобрил его в первом чтении, но на этом рассмотрение было заморожено.

"Что там за новая инициатива, и почему эта без движения - тоже неизвестно", - добавил он.

Множественное гражданство - что известно

Как сообщал УНИАН, сегодня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предложит Верховной Раде Украины ввести институт множественного гражданства.

"Сегодня я вношу в Верховную Раду Украины ключевой законопроект, который позволит принять комплексные изменения в законодательство и ввести институт множественного гражданства", - подчеркнул Зеленский.

Как отметил президент, это "позволит иметь наше гражданство всем этническим украинцам и их потомкам из разных стран мира". Он уточнил, что кроме граждан страны-агрессора.

В октябре 2023 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о необходимости введение множественного гражданства в Украине с единственным ограничением.

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