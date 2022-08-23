Глава государства заявил, что Украина не соглашается, чтобы Российская Федерация сохранила контроль над югом страны.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что Украина не поддерживает немедленное установление режима прекращения огня с той целью, чтобы сейчас прекратились боевые действия.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал на пресс-конференции в рамках саммита "Крымской платформы".

Глава государства прокомментировал вопрос о заинтересованности Украины завершить войну до зимы.

Как сказал президент, надо понимать, что существуют определенные намеки и сигналы, которые касаются перехода к установлению режима прекращения огня на линии фронта и начала переговоров с РФ.

"В том месте, где мы находимся, мы к режиму прекращения огня не готовы. Мы объяснили, что Минска-3 не будет. Или Минска-5, Минска-7 и тому подобное. Мы в эти игры не будем играть. Мы потеряли часть наших территорий. И они это прекрасно понимают. Все от нас это услышали. Потому что это ловушка", - заявил Зеленский.

В частности, глава государства отметил, что если сегодня прекратить боевые действия, то Украина останется без юга государства.

"Потом будут какие-то условия. Это будет несколько лет. А мы при этом не будем иметь ни выхода к морю, ничего не будем иметь. И они после этого развернутся через год и пойдут на Николаев, Одессу. Мы понимаем, что происходит. А потом еще раз захотят вернуться, например, в нашу столицу", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, Украина не согласится на такие условия, чтобы только как-то успокоить Российскую Федерацию.

"Поэтому, скажем так, стабилизировать ситуацию там, где сейчас расположены войска, чтобы только как-то успокоить Российскую Федерацию, этим заниматься государство Украина не будет. Поэтому к зиме мы хотим многого", - сказал президент.

Напомним, несколько ранее министр обороны Алексей Резников заявил, что в Украине не может быть "заморозка"войны, потому что речь идет о нашем выживании.

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