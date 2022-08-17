Возможно временное понижение активности в проведении боевых действий.

В Украине не может быть "заморозки" войны, потому что речь идет о нашем выживании.

Об этом сказал министр обороны Алексей Резников в интервью "Голосу Америки", отвечая на вопрос, может ли быть "заморозка" ситуации, как это было после оккупации Крыма и части Донбасса.

"Я не думаю, что возможен вариант "заморозки". Возможен вариант понижения активности, в зависимости от того, какой сезон. И опять же, современная война – это война ресурсов. Ресурсы, конечно, истощаются с обеих сторон. И, соответственно, каждая сторона требует времени на восстановление". По его словам, это касается и врагов, которые, "по разным данным, потеряли минимум треть своего боевого потенциала, который был применен" в войне против Украины.

Резников отметил, что Россия потеряла 30% своего элитного корпуса – десантников, морпехов, спецназовцев, причем офицерского, сержантского состава". По его словам, речь идет в среднем о 35-летних военных, а это значит, что "лет 15 было потрачено на их подготовку".

Резников также отметил, сбитое в Украине количество вражеских самолетов и вертолетов свидетельствует о том, что "они потеряли до тысячи пилотов разного уровня". При этом добавил, что речь идет о потере "летной элиты, которая может летать с маневрами, ночью". Он подчеркнул, что этот ресурс оккупантам также надо будет восстанавливать.

"Поэтому, скажем, охлаждение ситуации с точки зрения боевых столкновений возможно. "Замораживания" того, что люди хотят называть "конфликтом", я не вижу, потому что это не конфликт. Это война. Это открытая война двух регулярных армий, при чем одна армия вторглась на территорию своего соседа без всякого легитимного объяснения и вообще без права на это. Поэтому это война на выживание. И мы будем защищать себя для того, чтобы выжить", – подчеркнул Резников.

Министр подчеркнул, что Украина хочет полной деоккупации оккупированных территорий Российской Федерацией и "выходы на границы, которые международно признаны по состоянию на 1991 год". "Не 2014, Не 2015, не 24 февраля 2022 года. Конечная история - это победа Украины, восстановление госграницы по состоянию на 1991 год", - подчеркнул Резников.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что на Донбассе продолжаются жестокие бои. В частности, самые горячие точки фронта на этом направлении - без изменений - Авдеевка, Марьинка, Пески, Бахмут, все соответствующее направление.

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