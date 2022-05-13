Она объединяет все проекты, призванные привлечь внимание мира к ужасам в Украине, которые совершает РФ.

В Украине создали объединенную платформу культуры и медиа во время войны.

Об этом сообщает в Telegram-канале министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

"Сегодня мы запускаем объединенную платформу культуры и медиа во время войны. На сайте собраны все проекты и фонды, реализуемые Министерством культуры и информационной политики Украины с начала широкомасштабного вторжения РФ", - отметил он.

Интернет-платформу можно найти по ссылке https://united.mkip.gov.ua

По словам Ткаченко, вместе с партнерами, волонтерами и специалистами из разных сфер Министерство культуры создало и запустило более 20 масштабных проектов для привлечения внимания мира к войне в Украине и консолидации международного сообщества в сопротивлении российской агрессии.

"Доказательства военных преступлений рф, уничтожение культурного наследия, уникальные фото и видео, борьба с дезинформацией, военное творчество и многие другие инициативы отныне доступны на объединенной платформе. Приглашаю всех присоединяться, потреблять только проверенное и качественное, поддерживать наши проекты своим вниманием и делиться с друзьями , - написал министр.

На главной странице платформы можно выбрать интересующий проект и ознакомиться с ним подробно.

"Каждый наш проект уникален, но все вместе они призваны привлечь внимание мира к ужасам, которые происходят в Украине. К стойкости и вере, которую проявляет украинский народ. К силе искусства во время войны", - указано на главной странице объединенной платформы.

Ранее в Украине запустили онлайн-карту войны, она отражает ситуацию в режиме реального времени.

Вас также могут заинтересовать новости: