Министерство культуры и информационной политики вскоре предложит на рассмотрение правительства новые нормы количества посетителей в заведениях культуры.

В кинотеатрах и музеях ослабят противоэпидемические меры.

Об этом министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сообщил в программе "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24".

"Знаки пандемии будут еще долго давать о себе знать. Но, во всяком случае, это серьезно может помочь заведениям культуры. Прежде всего, если мы говорим о кинотеатрах, то противоэпидемические меры там соблюдаются строго, то же можно говорить о музеях и театрах. Определенное облегчение, увеличение в значительной степени посещаемости никоим образом не повредит нашей борьбе с коронавирусом, с одной стороны, а с другой - это рука помощи заведениям культуры. Сейчас этот документ нарабатывается Минздравом. Думаю, что в ближайшее время проект может быть вынесен на заседание правительства", - сказал он.

Читайте такжеИндийская пара поженилась в воздухе, чтобы обхитрить карантин (видео)

Ткаченко объяснил, какие ограничения предлагается ослабить.

"Мы предложили определенную процедуру - условно говоря, заполняемость залов в театрах и кинотеатрах может увеличиться с 50% до двух третей. Там есть определенная формула. Пока она находится на рассмотрении в министерстве", – сказал он.

26 мая стало известно, что министерство культуры и информационной политики предложило правительству смягчить карантин для организации и проведения концертов летом.

В решении в частности предусмотрены следующие условия:

разрешить пересечение украинской границы иностранцам с документом, подтверждающим получение полного курса вакцинации от COVID-19 вакцинами, включенными ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях, и сделать упрощенные условия въезда для стран из приоритетных туристических рынков;

разрешить работать различным типам средств размещения;

расширить возможности для проведения концертных, массовых, культурных мероприятий при условии отрицательного теста на COVID-19 или же при наличии документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации от COVID-19.

Коронавирус в Украине

В Украине вчера было выявлено 3 тыс. 509 новых случаев COVID-19, от осложнений болезни умерли 183 человека.

С начала пандемии COVID-19 в Украине заболели более 2,1 млн человек, умерли - более 50 тыс.

В настоящее время в Украине не осталось регионов, где введены карантинные ограничения, предусмотренные для «красной» или «оранжевой» зон.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Леся Лещенко