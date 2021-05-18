В Киевском следственном изоляторе открыли музейную экспозицию.
Как передает корреспондент УНИАН, сегодня журналистам презентовали музейную экспозицию, открытую на территории Киевского СИЗО.
Экспозиция оборудована в комнате, которая ранее была мастерской. Музей состоит из двух комнат. Одна из них стилизованная под камеру, в которой два манекена одеты в арестантскую одежду. В другой, большей комнате располагается собственно экспозиция. Это - фотографии и документы известных людей, исторических личностей, деятелей искусства и культуры, которые были заключены в Лукьяновский тюрьме как при царском, так и в советский период.
Кроме того, в музее представлены предметы быта заключенных.
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Как рассказала журналистам заместитель министра юстиции Елена Высоцкая, музей был создан силами сотрудников учреждения, на создание экспозиции не были потрачены бюджетные средства. Мебель для музея изготовлены в производственных цехах учреждений департамента исполнения наказаний.
Также Высоцкая добавила, что музей планирует принимать посетителей. Пока еще неизвестно, как именно будут проходить экскурсии. В то же время, несмотря на то, что музей находится на территории режимного объекта, экскурсии туда будут осуществляться по предварительной записи, путем обращения в администрацию следственного изолятора.
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