Минкульт предлагает смягчить ограничения, но есть условия.

Министерство культуры и информационной политики предлагает правительству смягчить карантин для организации и проведения концертов летом.

Об этом глава Минкульта Александр Ткаченко заявил на заседании Кабинета министров 26 мая.

Посещение культурных массовых мероприятий рекомендуют при условии отрицательного результата на тест на COVID-19 не более чем за 72 часа до начала события или предъявление документа, подтверждающего полный курс вакцинации от коронавируса.

Речь идет также о снятии ограничений на работу кафе, ресторанов и других заведений общественного питания.

Читайте такжеШмыгаль рассказал, когда в Украине запустят паспорта вакцинацииТкаченко отметил, что в предлагаемых изменениях к правительственному постановлению просят разрешить пересечение границы иностранцам "определенных" стран.

В Украине действует адаптивный карантин, предусматривающий разделение регионов на отдельные "зоны" – зеленую, красную, оранжевую и желтую – в зависимости от установленных Минздравом COVID-показателей.

В связи с пандемией коронавируса в Украине действуют ограничения на социальную дистанцию, массовые собрания и обязательное соблюдение масочного режима.

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Автор: Яна Ставская