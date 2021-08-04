Шкарлет отметил, что вводить какие-то отдельные дисциплины не позволяют временные ограничения.

В рамках общеобразовательной школьной программы есть предметы, которые предусматривают сексуальное воспитание детей.

Об этом в интервью "Слово і діло" сказал министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

"Ребенок в любом случае должен быть гармонично развит. Когда-то в Советском союзе это была запретная тема, неудобная. Но нехватка информации негативно отражается потом на обществе. Это обычная во всем мире тема, которую никто не нарушает так остро. Она имплементирована в нормальную жизнь специфическими уроками. У нас, например, есть уроки "Я, мое здоровье, моя жизнь", "Защити себя от ВИЧ" ... Это - тоже сексуальное воспитание, это определенная культура взаимоотношений между мужчиной и женщиной, это жизненные нормальные природные вещи, которые имплементированы в определенные базовые образовательные программы, и ничего страшного здесь нет", – сказал министр.

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Он также отметил, что вводить какие-то отдельные дисциплины не позволяют временные ограничения.

"У нас есть еще химия, биология, физика, математика, физическое воспитание, труд, изобразительное искусство, пение ... 30 часов в среднем на все дисциплины, за каждый час учителя "дерутся" – много всего не охватишь. Поэтому есть интегрированные образовательные программы, интегрированные курсы, которые в рамках, например, биологии, основ здоровья формируют специфические темы ...", – пояснил Шкарлет.

Ранее сообщалось, что согласно исследованию почти 84% родителей и учителей считают, что в школах должно быть сексуальное образование.

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Автор: Виктория Гордиенко