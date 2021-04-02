Омбудсмен призвал родителей разговаривать с детьми и учить их правилам безопасного общения в Интернете.

Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба подчеркнул, что преступнику нужно 18 минут, чтобы заставить ребенка отправить ее интимное фото в Интернете, при этом 25% детей сталкивались с сексуальным насилием и эксплуатацией онлайн.

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На своей странице в Facebook Кулеба дал несколько советов родителям, как защитить своего ребенка в интернете от сексуального насилия.

“Взрослым кажется, когда ребенок с ними дома, с ним не случится ничего плохого, однако даже в таких ситуациях преступники могут совершать насилие над ребенком, и это насилие онлайн может переходить в офлайн”, - подчеркнул Кулеба.

Он привел пример, когда 31 марта полиция Одесской области сообщила о задержание местного жителя по подозрению в насиловании несовершеннолетних. Два года назад 49-летний мужчина под видом молодого парня зарегистрировался в одной из социальных сетей и начал общаться с 13-летней девочкой. Он заставил ее прислать интимные фото, после чего начал шантажировать. Мужчина угрожал прислать фото ее родителям, если она с ним не встретится. Из-за страха девочка согласилась на встречу и пригласила его домой, пока мама была на работе. Дома у ребенка мужчина совершил над ней сексуальное насилие. Запугивание и насилование ребенка длились почти два года, пока она не решилась рассказать обо всем матери, а та обратилась в полицию.

Омбудсмен призвал родителей разговаривать с детьми и учить их правилам безопасного общения в Интернете.

По словам Кулебы, взрослые должны рассказывать детям, что человек в сети не всегда тот, кем хочет казаться, и что нельзя отправлять свои интимные фото в интернете. Также следует объяснить, что ребенка могут шантажировать, и в таком случае он должен рассказать об этом родителям, а родители ему помогут.

Как заметил Кулеба, родители должны убедить ребенка, что они не осудят и всегда будут на его стороне.

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Автор: Виктория Гордиенко