Женщина прокомментировала то, что Милана не ходит в школу.

Оскандалившаяся 8-летняя блогерша и модель Мила Маханец, которая на фото позирует в откровенных нарядах и целуется с 13-летним блогером Пашей Паем, страдала от домашнего насилия.

Читайте такжеИз Instagram 8-летней украинской модели исчезли самые откровенные снимки с ее 13-летним "парнем"Об этом заявила мать девочки Дарья Маханец в интервью "Звездному пути", передает "Сегодня". Женщина прокомментировала то, что Милана не ходит в школу. По ее словам, это произошло, потому что она не нашла соответствующего учебного заведения для своей популярной дочери. У девочки задержка в речевом развитии, по словам матери, это якобы из-за домашнего насилия.

"Она совсем не отстает в развитии от сверстников. А задержка речевого развития - это следствие того, что Милана была свидетелем домашнего насилия! У нас в пять лет ребенок не мог составить предложение, говорила по слогам. Когда мы ушли от моего мужа, нам просто некуда было идти. У меня не было ни работы, ни денег. И тогда службы не интересовались ", - заявила мать девочки.

При этом женщина отказалась отвечать на вопрос, бил ли ее бывший муж.

Кроме этого, Дарья заявила, что не видит ничего плохого в отношениях ее дочери с подростком. Она отметила, что это — "детские отношения".

Ранее отец 8-летней модели Миланы Маханец Александр отреагировал на скандал вокруг отношений дочери с 13-летним блогером Пашей Паем. Он заявил, что шокирован.

Милана Маханец и Паша Пай: подробности скандала вокруг их отношений

Соцсети всколыхнула новость о том, что популярные в Instagram и Likee дети-блогеры якобы завели роман.

8-летняя украинка публиковала фото и видео, на которых позировала в откровенных "луках" и даже целовалась с 13-летним блогером Пашей Паем. А на День влюбленных дети арендовали квартиру.

Мать девочки поддерживала интернет-карьеру своей дочери, чем не на шутку разозлила соцсети.

Детский омбудсмен Николай Кулеба обратился в правоохранительные органы из-за скандала вокруг отношений и откровенных постов несовершеннолетних.

В Киевской областной полиции по ситуации с Миланой открыли производство, маму девочки вызвали на допрос.

После скандала аккаунты обоих детей заблокировали в сети Likee, а с аккаунта восьмилетней украинки в Instagram исчезли самые провокационные снимки.

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Автор: Ирина Погорелая