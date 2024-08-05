По прогнозам польских экономистов, ситуация может стать еще хуже.

Польские предприниматели опасаются, что скоро останутся без работников. Их приток из Украины уже замедляется, и правительство под давлением общественности может еще больше ужесточить иммиграционную политику, пишет Rzeczpospolita.

Отмечается, что компании все чаще испытывают проблемы с подбором сотрудников. Так, количество вакансий растет из квартала в квартал, на конец марта их было более 112 тысяч. При этом в некоторых отраслях нехватка персонала является проблемой половины или более компаний. Это происходит в строительстве, производственных компаниях, транспорте и логистике, хотя там работает много иммигрантов.

"Пространство для дальнейшего притока иностранных работников уже ограничено. Потенциал иммиграции из стран со схожей культурой (например, Украины и Беларуси) медленно исчерпывается, и правительство может ужесточить свою миграционную политику, что повлияет на приток работников из более отдаленных стран", - пишет издание со ссылкой на отчет экономистов Credit Agricole. Видео дня

По их данным, количество иммигрантов в Польше быстро приближается к пределу, установленному национальными возможностями для их интеграции.

"Они касаются как процента иммигрантов, которых общество способно принять, не создавая социального напряжения, а также инфраструктурных проблем, связанных, среди прочего, с обеспечением новоприбывших надлежащими жилищными условиями, медицинским обслуживанием и обучением их детей", - говорится в сообщении.

Ситуация на границе Украины с Польшей - последние новости

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