Новый план предусматривает изменение правил, которые регулируют долгосрочное пребывание украинских беженцев в странах ЕС.

Евросоюз представил новый план для противодействия нелегальной миграции. Изменения также коснутся и граждан Украины.

Представляя план президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что он включает 10 пунктов, передает RMF FM. Политик анонсировала "инновационные способы противодействия нелегальной миграции".

Урсула фон дер Ляйен заявила, что стоит рассмотреть возможность организации центров для мигрантов, которые не имеют права на убежище, за пределами стран ЕС. Также она объявила о новых правилах, которые сделают более эффективным возвращение мигрантов в страны происхождения.

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Новый план также предусматривает изменение правил, регулирующих долгосрочное пребывание украинских беженцев в странах Евросоюза, но что именно изменится, пока неизвестно.

Нелегальная миграция в ЕС

12 октября премьер-министр Польши Дональд Туск анонсировал, что страна намерена временно остановить действие права на предоставление убежища. Он отметил, что это станет частью его новой миграционной стратегии. "Я буду требовать, чтобы это решение было признано в Европе", - подчеркнул тогда он.

Туск добавил, что власти должны вернуть полный контроль над тем, кто въезжает в Польшу и Евросоюз. "Мы сократим нелегальную миграцию в Польшу до минимума", - объявил Туск.

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