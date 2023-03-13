Министерство пошло на беспрецедентный шаг в истории дипломатии, считает глава ведомства Дмитрий Кулеба.

Министерство иностранных дел Украины идет на беспрецедентный шаг в истории украинской дипломатии и создает новый механизм, который предполагает открытый набор на вакантные должности послов.

Как отметил глава ведомства Дмитрий Кулеба в своем Facebook, новая процедура позволит, как дипломатам изнутри системы, так и людям снаружи, предложить свою кандидатуру на должность посла.

"Мы идем на беспрецедентный шаг - создаем открытый механизм, который позволяет и дипломатам изнутри системы, и людям снаружи предложить свою кандидатуру на должность посла. Соответствующая страница уже создана на сайте МИД в разделе "Вакансии", - написал глава министерства.

Кулеба заявил, что сейчас желающих получить роль посла Украины в том или ином государстве - много, но вот качественно выполнять свои обязанности - могут далеко не все.

"Найти человека, который будет соответствовать критериям и требованиям, знать языки, будет способен дать результат - очень непросто. Проблема кадрового голода сейчас хорошо знакома не только государственным институтам, но и частному сектору. МИД постоянно ищет новых сильных кандидатов внутри дипломатической службы и снаружи на ответственные должности", - отметил Кулеба.

Он добавил, что в настоящее время украинского представителя нет в более чем двух десятках стран: в Европе, Латинской Америке, Африке, на Ближнем Востоке, Южном Кавказе и Юго-Восточной Азии. Поэтому единственный выход в данной ситуации - применить нестандартный подход и нестандартные решения.

Министр выразил мнение, что после объявления об открытом конкурсе, в МИД направят тысячи заявок, а там, дело за малым, "найти в море воды драгоценную каплю". Также он предупредил, что каждый кандидат на должность посла столкнется с тщательной проверкой со стороны службы безопасности, а также в отношении своих репутационных и коммуникационных моментов из прошлого.

"Я впервые в истории украинской дипломатии открываю двери, чтобы каждый имел равные возможности попытаться стать сильным менеджером, которые сейчас так нужны нашей стране в мире", - отметил чиновник.

Кулеба также отметил, что особый фокус в этом вопросе сейчас на странах Африки - там шансы получить должность посла выше всего. Также министр заявил, что будет рад видеть в роли послов женщин, ведь уже десятилетиями в дипломатии роль женщины искусственно занижается.

"При равных профессиональных показателях, я буду отдавать предпочтение женщинам. Просто потому, что дипломатия была много десятилетий несправедлива в отношении карьерного роста женщин", - отметил он.

В то же время Кулеба добавил, что среди перечня стран, по поводу которых кандидаты могут отправить свои заявки, нет Китая, Индии и Бразилии. Он пояснил, что уже внес на рассмотрение президента Украины кандидатуры послов в этих странах.

Новые послы Украины - последние назначения президента

Напомним, что в конце декабря 2022 года лидер Украины Владимир Зеленский утвердил несколько кадровых решений в отношении назначения новых украинских послов в ряде государств.

В частности, 24 декабря должности получили новые послы в Болгарии (роль главного дипломата дали Олесе Илащук), Латвии (назначили Анатолия Куцевола) и Арабских Эмиратах (туда Зеленский отправил Сеника Дмитрия Юрьевича).

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