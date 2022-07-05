Министерство иностранных дел Украины отреагировало на демонстрацию россиянами знамени созданного Кремлем "ЛНР" в космосе.

Министерство иностранных дел Украины призывает исключить Российскую Федерацию из всех международных космических программ.

Об этом говорится в комментарии представителя МИД Украины Олега Николенко в микроблоге Twitter.

Спикер отреагировал на демонстрацию россиянами флага созданного Кремлем "ЛНР" в космосе.

"Показ российскими космонавтами на Международной космической станции флага, под которым российские войска убивают женщин и детей на Донбассе и превращают целые украинские города в пепел. Россия экспортирует свои варварство даже в космос - зону мира. Ее нужно исключить из всех международных космических программ", - подчеркнул Николенко.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин разразился угрозами о ядерных ударах по Швеции и Финляндии из-за вступления в НАТО.

Также были обнародованные кадры из космоса, на которых видно полное лунное затмение.

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