Министерство иностранных дел Украины призывает исключить Российскую Федерацию из всех международных космических программ.
Об этом говорится в комментарии представителя МИД Украины Олега Николенко в микроблоге Twitter.
Спикер отреагировал на демонстрацию россиянами флага созданного Кремлем "ЛНР" в космосе.
"Показ российскими космонавтами на Международной космической станции флага, под которым российские войска убивают женщин и детей на Донбассе и превращают целые украинские города в пепел. Россия экспортирует свои варварство даже в космос - зону мира. Ее нужно исключить из всех международных космических программ", - подчеркнул Николенко.
Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин разразился угрозами о ядерных ударах по Швеции и Финляндии из-за вступления в НАТО.
Также были обнародованные кадры из космоса, на которых видно полное лунное затмение.