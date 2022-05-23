На полученном видео Земля и Луна видны вдалеке, на расстоянии около 360000 километров.

Космический аппарат "Люси" заснял, как выглядит полное лунное затмение из космоса.

Как сообщает Science Alert, во время недавнего полного лунного затмения, которое можно было наблюдать в ночь на 16 мая на большей части Америки, "Люси" находилась на расстоянии около 100 миллионов километров от Земли.

"Хотя полные лунные затмения не так уж и редки - они случаются каждый год или около того - не так уж часто вы получаете возможность наблюдать их под совершенно новым углом. Когда команда поняла, что у Люси была возможность наблюдать это лунное затмение в рамках процесса калибровки прибора, все были невероятно взволнованы", - сказал планетолог Хэл Левисон.

Как сообщается, в течение примерно трех часов космический аппарат сделал 86 миллисекундных экспозиций. Затем эти снимки отправили на Землю и склеили, чтобы получить видео.

На полученном видео Земля и ее спутник видны вдалеке, на расстоянии около 360000 километров, оба освещены Солнцем. Луна намного тусклее Солнца, поэтому ученые увеличили ее яркость, чтобы сделать ее видимой. По ходу видео Луна полностью гаснет, поглощаемая тенью Земли.

Напомним, ранее телескоп Hubble сфотографировал уникальное место во Вселенной - скопление звезд, которое расположено близко к Земле.

Вас также могут заинтересовать новости: