Для основательного изучения профессии студенты будут проходить практику на предприятиях компании.

В Мариуполе за первый семестр в учебных заведениях-партнерах "Метинвеста" 525 студентов, избравших профильные для компании специальности, получили дополнительную стипендию.

Общая сумма такой финансовой поддержки студентов от группы компаний составила 1,6 млн грн, сообщает пресс-служба "Метинвеста".

Стипендиальная программа компании помогает развивать востребованные в промышленности профессии. В Мариуполе сейчас насчитывается четыре заведения-партнера группы: высшее металлургическое профессиональное училище, центр профессионально-технического образования, профессиональный лицей автотранспорта и политехнический профессиональный колледж ПГТУ.

Так, на первом курсе студенты-участники программы получают дополнительную стипендию от "Метинвеста" в размере 700 грн/месяц, далее ее размер может достигать 1200 грн. Также эти учащиеся получают возможность пройти практику на предприятиях компании.

Отмечается, что такое сотрудничество бизнеса и профессионально-технического образования мотивирует молодежь овладевать востребованными профессиями и строить карьеру уже сейчас.

Директор по персоналу и администрации металлургического комбината "Азовсталь" (входит в "Метинвест") Иван Голтвенко отметил, что группа компаний постоянно инвестирует в развитие молодых специалистов. "Молодежь, которая стремится развивать свои профессиональные навыки, всегда уверенно идет по карьерной лестнице, добиваясь новых высот", - отметил он. Также он обратил внимание на преимущества выбора технических профессий. В первую очередь, это дает реальную возможность построить карьеру на предприятиях "Метинвеста".