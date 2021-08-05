В построенном около 40 лет назад учебном заведении не было ни одного ремонта.

В селе Шевченковское Глеюватской общины (Днепропетровская область) восстанавливают начальную школу, на обновление здания "Метинвест" направил 3,2 млн грн. В учебном заведении, где будут находиться 82 воспитанников, утепляют фасад здания, восстанавливают крыльца и пожарные выходы.

Читайте такжеВ Мариуполе уже возводят 1-й этаж первого в Украине многоквартирного стального дома (фото)Это уже второй капремонт школы, который помогают провести комбинаты группы. Два года назад в школе установили новую кровлю и выполнили ремонт потолка на верхних этажах.

Как отметила директор Шевченковской начальной школы Ирина Копаница, в построенном около 40 лет назад учебном заведении не было ни одного ремонта. И теперь дети начнут учебный год в комфортных условиях – в теплых классах, с сухим потолком.

Напомним, предприятия "Метинвеста" постоянно развивают инфраструктуру Кривого Рога и ряда территориальных общин. Сейчас ремонтируются дошкольные учреждения села Андреевка и Глееватка.

Автор: Григорий Бондарь