Частный горно-металлургический университет Метинвест Политехника объявил о старте вступительной кампании 2025 года. Особое внимание будет уделено поддержке ветеранов: все они без исключения могут поступить в вуз по упрощенной процедуре могут все без исключения ветераны. Для этого нужно лишь пройти онлайн-собеседование. Этот шаг является частью стратегии компании Метинвест Рината Ахметова, которая направлена на поддержку ветеранов и их интеграцию во все аспекты гражданской жизни.

В этом году университет открывает набор на 19 бакалаврских и 20 магистерских программ, а также 5 направлений аспирантуры. Среди бакалаврских программ - металлургия, горное дело, материаловедение, автоматизация, компьютерные науки, охрана окружающей среды, инжиниринг механического оборудования и электросистем, бизнес-аналитика, сварка, безопасность труда и тому подобное.

Среди главных преимуществ - гибкий график обучения, стипендиальные программы лучшим студентам, возможность проходить стажировку за рубежом, а также практика и трудоустройство на предприятиях Метинвеста.

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Кроме получения высшего образования на условиях контракта, есть возможность учиться по заказу Метинвеста, что позволяет студенту получить образование за средства заказчика, не тратя собственных финансов. Компания покрывает расходы на обучение для своих сотрудников и их детей, а также для студентов, готовых работать на производствах компании в течение обучения и после него.

В Метинвест Политехнике обучение сочетает онлайн-лекции с офлайн-практикумами: студенты проходят стажировку на предприятиях Метинвеста в Запорожье, Кривом Роге и Каменском. Лучшие из них получают возможность стажироваться на зарубежных производственных площадках компании, что открывает перспективы карьерного роста и внедрения лучших международных практик в Украине.

Напомним, в прошлом году вуз выбрало более 130 будущих бакалавров, а также более 75 магистров и аспирантов. Среди поступающих - 26 ветеранов войны, сотрудники предприятий Метинвеста и защитники мариупольского комбината "Азовсталь".

Ранее Метинвест Политехника стал первым украинским университетом, который присоединился к международной программе Vision Zero, которая направлена на создание безопасной и здоровой рабочей среды. В рамках этой инициативы студенты университета уже работают над проектами, помогающими адаптировать концепцию нулевого травматизма к условиям чрезвычайных ситуаций.