Владислав Атрошенко с делегацией из четырех человек сегодня ехал в Польшу.

Городской голова Чернигова Владислав Атрошенко заявил, что пограничники ему не позволили выехать в Польшу, где он должен был подписать соглашение о сотрудничестве с польским городом Ряшев.

Об этом Атрошенко сообщил на своей странице в сети Фейсбук.

По его информации, Атрошенко с делегацией из четырех человек сегодня ехал в Польшу. Помимо соглашения о партнерстве, у него было запланировано выступление на сессии.

"Но мне не позволили пересечь границу на таможенном пропускном пункте "Краковец". Якобы документы были не в порядке", - отметил городской голова Чернигова.

Атрошенко уточнил, что имел на руках полный пакет документов, позволяющих пересекать границу в служебных целях. Вопросы относительно документов возникли только относительно главы Чернигова.

Атрошенко связывает такие действия "с политическими игрищами должностных лиц, которые вредят Чернигову и дискредитируют президента".

Как сообщал УНИАН, в конце мая Петра Порошенко с третьей попытки выпустили из Украины под предлогом посещения Конгресса и Саммита Европейской народной партии. Первые две попытки выезда за границу Порошенко назвал "незаконно сорванными". 30 мая экс-президент все же пересек границу Украины с Польшей.