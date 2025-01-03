'Медики плакали, как будто мы привезли что-то личное для каждого из них': Алла Ландарь - об аппарате МРТ от фонда 'Величие жизни'

Благотворительный фонд "Величие жизни", основанный Аллой Ландарь в 2022 году, начал свою деятельность с масштабного проекта - покупки, доставки и запуска аппарата МРТ для прифронтовой больницы. Это событие не только спасло десятки жизней, но и стало символом поддержки медиков, которые работают в сложных условиях войны. Подробно о сборе средств и передаче оборудования Алла Ландарь рассказала в эфире телеканала ICTV.

Первый проект, который изменил жизнь

"Это было нечто большее, чем просто передача медицинского оборудования. Когда мы привезли МРТ, медики обнимали нас и плакали, как будто каждый получил что-то личное. Эти эмоции останутся со мной навсегда", - вспоминает Алла Ландарь.

Аппарат, который стоил немалых усилий и ресурсов, теперь ежедневно помогает спасать жизни в прифронтовой зоне. Успешная реализация этого проекта объединила сотни неравнодушных людей, которые донатили, работали над логистикой и запуском оборудования.

Ежедневная помощь тем, кто в этом нуждается

Фонд "Величие жизни" не остановился на первом достижении. Ежедневно команда Аллы Ландар работает над обеспечением прифронтовых госпиталей медицинским оборудованием, лекарствами, гуманитарной помощью и поддержкой тех, кто оказался в сложных жизненных обстоятельствах.

"Недавно нам позвонил пожилой мужчина, который просто попросил еды. Мы немедленно отреагировали и взяли его под опеку. Это наша философия - помогать каждому, кто в этом нуждается", - делится Алла.

Люди устают, но военные борются без остановки

Алла Ландар замечает, что сейчас, в 2023 году, донаты стали поступать реже, чем в начале войны. Люди устали, но волонтеры и военные не могут позволить себе эту роскошь.

"Наши военные сражаются каждый день, защищая нас и нашу землю. Благодаря им мы можем жить в своей стране, дышать своим воздухом. Мы не имеем права останавливаться - наша помощь приближает победу", - отмечает основательница фонда "Величие жизни".

Алла Ландар призывает всех украинцев поддерживать тех, кто держит наше небо и землю. Даже самый маленький вклад важен в борьбе за общую победу.

"Мы обязательно победим, но для этого каждый должен сделать свой вклад. Вместе мы сможем пройти этот путь до конца и построить мирное будущее для нашей страны", - заключает она.

Благотворительный фонд "Величие жизни" продолжает свою деятельность, обеспечивая медиков и военных необходимым. Каждый, кто хочет присоединиться, может стать частью этой великой миссии.