Количество тех, у кого есть планы на несколько лет вперед, снизилось за год с 23% до 19%.

Сейчас 45% опрошенных украинцев из-за войны не планируют свою жизнь вообще. При этом количество тех, кто имеет планы на несколько лет вперед, снизилось за год с 23% до 19%.

Об этом сообщает Социологическая группа "Рейтинг", ссылаясь на данные проведенного комплексного исследования на тему, как война изменила украинцев и Украину.

За год чувство любви к себе снизилось у украинцев, а вот любовь к другим – возросла. Как объясняют социологи, сработала тенденция аффилиации (желание быть вместе с другими), индивидуальное здесь уступает коллективному.

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В настоящее время отрицательные эмоции более выражены, чем положительные. Это показали ответы на просьбу оценить по семибалльной шкале (7 - это очень часто) перечень эмоций, которые испытывали респонденты в течение недели. Согласно полученным данным, грусть (4,8) и злость (4,6) преобладали над радостью (4,1) и вдохновением (4,3), между которыми расположился страх (4,2) и разочарование (4,1). А наиболее выраженными остаются волнение (5,0) и интерес (4,8), которые не являются однозначно ни положительными, ни отрицательными – это зависит от контекста.

Исследование показало, что в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину 44% украинцев пришлось временно разделиться со своей семьей. Через год таких лишь 21%. Большинство из тех, кому пришлось расстаться со своей семьей, прошли через это испытание, и у 20% их отношения даже улучшились.

83% считают, что надо быть осторожными с людьми, зато в 2020 году таких было лишь 54%. Здесь речь идет о доверии как базовой ценности, как доверии к миру,которое подорвано или разрушено войной. Особенно это касается "чужих", или тех, кто такими стал, а казался близким.

Неоднозначным является отношение к уехавшим людям: больше всего оправдывают женщин с детьми, в то же время к мужчинам призывного возраста отношение наиболее негативное.

Как проводилось исследование "Рейтинга"

Исследование проводилось в три этапа: количественный опрос методом CATI 6-7 февраля 2023 года (Computer Assisted Telephone Interviewing) - 1000 респондентов; онлайн опрос методом CAWI 10-13 февраля 2023 года (Computer Assisted Web Interviewing) - 600 респондентов и фокус-групповое исследование 4-5 февраля 2023 года - 26 респондентов.

Опрошено население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь.

Другие результаты опроса украинцев

Как сообщал УНИАН, за год полномасштабного вторжения вера в победу над российскими захватчиками выросла у украинцев с 56% до 95%. Большинство (63%) считают, что для победы нужно не менее полугода, или же и больше времени.

Также за время войны доверие к Вооруженным Силам Украины возросло с 65% до 97%, к президенту Украины Владимира Зеленского - с 36% до 90%. По состоянию на февраль 2023 года 91% опрошенных довольны работой президента и большинство (65%) хотели бы, чтобы он был переизбран на следующий срок, среди них - 70% сказали об этом.

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