Материальное состояния украинцев в 2020 году ухудшилось / фото УНИАН
Больше половины украинцев отметили ухудшение своего материального состояния по итогам 2020 года.
Согласно опросу, проведенному "Центром Социального мониторинга", в этом году денег стало меньше у 51,8% граждан Украины. У остальных материальное положение или никак не изменилось (36,3%), или даже улучшилось (8%).
Также по статистике, от безработицы больше всего пострадали жители запада Украины (62,3%), а немного разбогатели – жители центра.
Графика smc.org.ua
Как проводился опрос
- Опрос проведился с 17 по 23 декабря 2020 в 24-х областях Украины и Киеве.
- Всего опрошено 2500 респондентов.
- Стандартные отклонения при достоверных 95 процентах и соотношении переменных от 0,1: 0,9 до 0,5: 0,5 составляют 1,2-2,0 процента.
- Метод получения информации: индивидуальное интервью «лицом к лицу» по месту проживания респондента.
Также вас могут заинтересовать новости:
- Коррупция, война на Донбассе и некомпетентность властей: украинцы назвали ключевые проблемы для страны
- Стало известно, сколько украинцы готовы потратить на новогодний стол - опрос
- Большинство украинцев в новогоднюю ночь хотят услышать поздравление Зеленского – опрос
- Большинство украинцев чувствовали себя счастливыми в 2020 году - опрос
- Каждый десятый украинец пойдет отмечать Новый год в гости - опрос
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram