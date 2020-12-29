В этом году денег стало меньше у 51,8% граждан Украины.

Больше половины украинцев отметили ухудшение своего материального состояния по итогам 2020 года.

Согласно опросу, проведенному "Центром Социального мониторинга", в этом году денег стало меньше у 51,8% граждан Украины. У остальных материальное положение или никак не изменилось (36,3%), или даже улучшилось (8%).

Также по статистике, от безработицы больше всего пострадали жители запада Украины (62,3%), а немного разбогатели – жители центра.

Как проводился опрос

Опрос проведился с 17 по 23 декабря 2020 в 24-х областях Украины и Киеве.

Всего опрошено 2500 респондентов.

Стандартные отклонения при достоверных 95 процентах и соотношении переменных от 0,1: 0,9 до 0,5: 0,5 составляют 1,2-2,0 процента.

Метод получения информации: индивидуальное интервью «лицом к лицу» по месту проживания респондента.

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Автор: Олег Давыгора