На переданные средства купили три дрона с тепловизорами, три ноутбука и зарядные станции.

Мама погибшего бойца передала деньги для военных, которые получила после гибели сына на войне. Женщина из Луцка, она не хочет называть своего имени. Известно, что она не знала, что ее сын пошел воевать - он говорил, что уехал на войну как волонтер.

Как говорится в сюжете ТСН, о желании передать средства для закупки необходимого для военных она сообщила на День Святого Николая. Ее сына звали Николай Николаевич.

На переданные средства купили три дрона с тепловизорами, три ноутбука и зарядные станции. И уже передали их в Бахмут. Боец, который доставил все это на передовую, сообщил, что после поездки в Донецкую область обязательно поедет к матери погибшего военного, чтобы лично поблагодарить ее.

Видео дня

"Она говорит: "Я получила компенсацию за гибель сына и хочу отдать миллион"... За 8 лет войны такое вижу впервые... Мама, потеряв сына, отдает миллион, в ее голосе уверенность, она знает, что она делает", — рассказал волонтер, боец АТО Сергей "Фартовый".

Как украинцы, потерявшие родных на войне, помогают Украине

Ранее вдова украинского военного Анастасия Лепендина, когда получила государственную компенсацию, значительную часть денег передала волонтерам для поддержки ВСУ. Благодаря этому донату у наших бойцов появились авто и тепловизоры.

На Прикарпатье мать Героя Украины, летчика-истребителя Степана Тарабалки взялась обустраивать оздоровительный центр для тех, кто прошел ад фронта, и их родных.

Мария Пешко из Ривненской области потеряла на войне единственного сына. И в память о нем сделала подарок детям-односельчанам - построила современную спортивную площадку в селе Орвяница. Его возвели возле школы, где учился погибший герой.

Вас также могут заинтересовать новости: