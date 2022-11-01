Работа над оздоровительным центром стала для матери погибшего бойца спасением.

На Прикарпатье мать Героя Украины, летчика-истребителя Степана Тарабалки принялась обустраивать оздоровительный центр для тех, кто прошел ад фронта, и их родных.

Как говорится в сюжете ТСН, на это дело Наталья отдала деньги, которые получила в качестве компенсации после гибели сына. Она сплотила возле себя неравнодушных людей.

Ее сын Степан Тарабалка звание Героя Украины получил посмертно. Он погиб 13 марта в бою с рашистами в районе Житомира. Оправиться от потери мать до сих пор не может, она верит, что ее сын вернется живым, ведь похоронила его в закрытом гробу.

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Работа над оздоровительным центром стала для матери погибшего бойца спасением. Вокруг себя она собрала друзей, знакомых, жителей села. Вместе они убирают, ремонтируют и красят здание. Сейчас волонтеры обустраивают только первый этаж, здесь будет работать массажист. Будут здесь и тренажеры для физической реабилитации раненых. Врачи готовы работать бесплатно.

Главное - здесь будут оказывать психологическую помощь тем, кто прошел ад войны или потерял родных. Это будут не сеансы в кабинетах, а посиделки за чаем с психологом. Есть и комнаты для арт-терапии.

Как вдова военного растрогала украинцев своим поступком

Ранее вдова украинского военного Анастасия Лепендина нашла силы не только жить дальше, но и помогать другим защитникам. Когда она получила государственную компенсацию, значительную часть денег передала волонтерам для поддержки ВСУ. Благодаря этому донату у наших бойцов появились авто и тепловизоры.

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