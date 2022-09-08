Убитая горем женщина надеется, что ее вклад приблизит победу Украины.

Ее возлюбленный погиб на войне, она осталась одна с маленьким сыном. Но Анастасия Лепендина нашла силы не только жить дальше, но и помогать другим защитникам.

Когда вдова бойца получила государственную компенсацию, значительную часть денег она передала волонтерам для поддержки ВСУ. Как говорится в сюжете ТСН, благодаря этому донату у наших бойцов появились авто и тепловизоры.

Любимый Насти Михаил ушел на фронт 25 февраля, а через месяц его не стало. Ночью, когда россияне убили ее мужа, женщина говорит, что они предчувствовали с сыном неладное.

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"Ребенок ночью начал кричать: "Папочка, стой, не уходи! Папа, вава", - вспоминает вдова. А уже утром ей сообщили: Михаил погиб.

Настя рассказала, что как только получила компенсацию за гибель любимого, часть денег передала ВСУ, чтобы война как можно скорее закончилась. Чтобы спасти жизнь другим защитникам, она отдала 350 тысяч гривень. На эти деньги бойцам приобретут тепловизоры и авто на передовую.

Ранее в результате обстрела Яворивского полигона погиб воин-контрактник 22-летний Константин Руденко, который работал инструктором в учебном военном центре. Жена военного – жительница Дрогобыча, 19-летняя Соломия Фединишин, стала вдовой на 9 месяце беременности.

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