Ивану Клюйко было 35 лет, он отдал жизнь за Украину.

Мария Пешко из Ривненской области потеряла на войне единственного сына. И в память о нем сделала подарок детям-односельчанам.

Как говорится в сюжете ТСН, женщина, когда получила компенсацию после гибели сына, построила современную спортивную площадку в селе Орвяница. Ее возвели возле школы, где учился погибший герой.

Ивану Клюйко было 35 лет, он отдал жизнь за Украину. Он стоял на защите страны на востоке. Погиб на Пасху под минометным обстрелом россиян, эвакуируя раненых бойцов.

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"Их поставили на нулевые позиции, это опытные ребята. И там начались очень сильные бои", - рассказывает мать павшего Героя.

Иван когда-то был срочником, а позже - воевал в АТО. В прошлом году снова подписал контракт и уже должен был возвращаться домой. Но началась полномасштабная война. Накануне смерти, говорит мать Ивана, он позвонил своим друзьям и сказал, что, наверное, уже оттуда не выйдет.

Ольга - жена Ивана. В браке они успели прожить всего два года. Когда после гибели Героя свекровь и невестка получили компенсацию, думали недолго: решили сделать что-то полезное в селе. Рядом со спортплощадкой учителя установили памятную стелу Ивану Клюйко.

Как родные погибших бойцов домомагают Украине

Ранее на Прикарпатье мать Героя Украины, летчика-истребителя Степана Тарабалки взялась обустраивать оздоровительный центр для тех, кто прошел ад фронта, и их родных. На это дело Наталья отдала деньги, которые получила в качестве компенсации после гибели сына. Она сплотила возле себя неравнодушных людей.

А вдова украинского военного Анастасия Лепендина нашла силы не только жить дальше, но и помогать другим защитникам. Когда она получила государственную компенсацию, значительную часть денег передала волонтерам для поддержки ВСУ. Благодаря этому донату у наших бойцов появились авто и тепловизоры.

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