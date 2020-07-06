"Это только начало": Маша Ефросинина еще на два года продолжит работу послом фонда ООН (видео)

Напомним, Мария Ефросинина в 2018 году стала первым Почетным Послом Фонда ООН в области народонаселения в Украине.

Известная украинская телеведущая, общественная деятельница и благотворительница Мария Ефросинина еще на два года продолжит сотрудничество с Фондом Народонаселения ООН в Украине в качестве Почетного Посла.

Об этом сообщили на официальной странице Фонда в Facebook.

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"Мы хотим начать эту рабочую неделю невероятной вдохновляющей новостью! Мы официально продолжаем наше сотрудничество и предоставляем статус Почетного Амбасадора Маше Ефросининой еще на 2 года! Наша команда в Украине чрезвычайно горда тем, чего нам удалось достичь вместе в течение последних нескольких лет нашего сотрудничества", - говорится в сообщении Фонда.

"Мы верим, что каждый и каждая из нас может начать свою борьбу с насилием и гендерным неравенством уже сейчас! Пассивное отношение и терпение к насилию должны быть изменены на активность и обращение за помощью, когда она необходима! Мы не можем больше быть равнодушными", - отметили в Фонде ООН.

"Я чувствую, что это только начало. И у нас впереди очень много работы. Мы продолжим наше партнерство с Фондом ООН в области народонаселения в Украине еще на 2 года. Я хочу, чтобы каждая девочка и женщина в Украине, независимо от возраста, имела все возможности для развития, веры в себя и свои силы, была защищена на всех уровнях от любого проявления дискриминации или насилия. Я хочу, чтобы молодые люди развивались в нашей стране, были современными и видели мир без ограничений", - отметила сама Ефросинина.

Отметим, Мария Ефросинина в 2018 году стала первым Почетным Послом Фонда ООН в области народонаселения в Украине. Подобный статус для Представительства UNFPA, которое входит в регион Восточной Европы и Центральной Азии, впервые присвоено украинке. Мария Ефросинина официально представляет интересы молодежи, а также выступает против домашнего насилия и за гендерное равенство в Украине.

Напомним, в эксклюзивном интервью УНИАН Ефросинина рассказала о работе в Фонде, сотрудничестве с первой леди Еленой Зеленской, важности сексуального образования, признаках насилия и каналах помощи жертвам.

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