Машины воруют как с открытых площадок или стоянок, так и с закрытых гаражных кооперативов.

Во временно оккупированном Мариуполе увеличивается количество краж уцелевшего частного автотранспорта.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны.

Отмечается, что кражи происходят как с открытых площадок или стоянок, так и с закрытых гаражных кооперативов. При этом стоимость машины не имеет значения: исчезают машины представительского класса и дешевые модели, такие как ЗАЗ или GEELY.

"Машины исчезают не только днем, но и ночью – во время комендантского часа. К тому же грабители часто используют эвакуаторы. Это дает понимание, что грабежом занимаются непосредственно представители оккупационной администрации и связанные с ней местные коллаборанты. Официально заявление о похищении можно подать в "военную комендатуру" Мариуполя. Однако на неофициальном уровне ее представители заявляют, что искать автомобили надо самостоятельно", - говорится в сообщении.

Отмечается, что нередко владельцы угнанных автомобилей находят их у боевиков так называемой "милиции ДНР", в таком случае украденные машины объявляются "собственностью ДНР".

Напомним, ранее в Мариупольском горсовете сообщили, что россияне похитили из музеев оккупированного города оригиналы картин Куинджи и Айвазовского, а также уникальные иконы.

Краеведческий и художественный музеи остались без коллекций, которые являются культурным наследием Мариуполя и региона, а сами учреждения уничтожили. Так же грабили нацисты во Второй мировой войне.

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