Российские оккупанты вывезли из музеев Мариуполя все ценные экспонаты.

Оккупанты похитили из музеев Мариуполя оригиналы картин Куинджи и Айвазовского, а также уникальные иконы.

Об этом в Telegram-канале сообщает Мариупольский городской совет.

"Разбомбленные и пустые музеи Мариуполя: российские оккупанты вывезли из города все ценные экспонаты. Так же грабили нацисты во Второй мировой войне",- сказано в сообщении.

Отмечается, что краеведческий и художественный музеи остались без коллекций, которые являются культурным наследием города и региона, а сами учреждения уничтожили. "Российские варвары украли оригиналы картин Куинджи и Айвазовского, уникальные иконы и исторические экспонаты",- сообщает горсовет.

Как сообщал УНИАН, 6 июля под видом реконструкции Театрального сквера оккупанты вывезли главный фонтан Мариуполя. Его современные элементы и форсунки отправлены в Донецк. Так же действовали фашисты во время Второй мировой: оккупанты вывезли главный фонтан Мариуполя в Германию.

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