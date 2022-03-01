Она подчеркивает, что Украина мощно сопротивляется.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр отмечает, что в Вооруженных силах Украины нет ни одного военного, который бы перешел на сторону врага.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала во время телемарафона.

"6-й день продолжается эта варварская война, которая началась в 2014 году, но сейчас перешла в полномасштабную "горячую" фазу. 6-й день в Украине продолжается мощная оборона не только Вооруженных сил, но и всего украинского общества. И вы видите, что картина совершенно разнится с 2014 годом. На сегодня ни один южный и восточный город не сдает свои города оккупанту. На сегодня нет предателей: ни одного военного в Вооруженных силах нет, который бы перешел на сторону врага", - подчеркнула Маляр.

Так, подчеркнула она, на сегодня Украина значительно сильнее и враг не смог реализовать свои платы по завоеванию Украины за день.

"Мы мощно сопротивляемся", - подчеркнула представительница министерства и заверила, что "наш рассвет уже скоро".

Напомним, Кличко призвал всех, у кого есть возможность помогать, присоединиться к электронной платформе Гуманитарного штаба.

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