Рубан отметил, что в настоящее время сложно сказать, как киевляне будут отмечать Пасху.

Жесткие карантинные ограничения в Киеве продлятся как минимум до 16 апреля, но учитывая текущую ситуацию с заболеваемостью коронавирусом, локдаун может быть продлен.

Читайте такжеПразднование Пасхи: эксперты оценили риски вспышки COVID-19 в УкраинеОб этом рассказал "Апострофу" начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан. Он сообщил, что этот вопрос будет решаться 15-16 апреля на заседании специальной комиссии.

"Трудно сказать, сколько продлится жесткий локдаун. Сейчас тенденции к улучшению нет. Необходимо наблюдать за ситуацией, так как показатели ежедневно меняются. Поэтому наверняка говорить мы сегодня не можем, а можем ситуацию только прогнозировать. В среду-четверг мы это будем решать на специальной комиссии, согласно показателей заболеваемости", - заявил он.

Рубан отметил, что в настоящее время сложно сказать, как киевляне будут отмечать Пасху, это будет решаться позже и зависит от эпидемической ситуации. Он подчеркнул, что никаких прогнозов пока быть не может.

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Автор: Ирина Погорелая