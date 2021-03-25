Среди лидеров ожидаемо оказались столичные маршрутки.

"Лидером" по числу нарушений карантина в Киеве является общественный транспорт, в частности маршрутки.

Об этом заявил глава управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан в эфире канала "Украина 24".

По его словам, ежедневный мониторинг проводят 20 мобильных групп при участии Нацполиции, райгосадминистраций и муниципальной охраны.

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"В топе нарушителей оказывается транспорт, прежде всего маршрутные такси и общественный транспорт, где в час пик при таком скоплении людей невозможно соблюдать дистанцию. Невозможно, потому что это не контролируется со стороны субъектов, которые осуществляют перевозки", - сказал Рубан.

Орган, который выдает маршрутчикам лицензии, по его мнению, не контролирует соблюдение правил.

"Второй день мы приостанавливаем маршруты, работу, но до сих пор контроля со стороны "Укртрансбезопасности" не было никакого, ежедневно составляется от 30 до 40 админпротоколов на уровне 17-34 тысяч гривень на перевозчиков", - сказал он.

Локдаун в Киеве: что было ранее

Киев с 23 марта находится в "красной" зоне карантина, хотя на уровне местных властей карантин был усилен еще с 20 марта.

"Красная" зона предусматривает ряд ограничений на территории, которая подпадает под ее действие.

Кабмин разрешил местным властям устанавливать ограничения на работу транспорта в "красных" регионах.

В Киеве решили, что транспорт останавливать не будут, однако он будет работать с рядом ограничений. В частности - транспортные средства должны быть заполнены лишь на 50% мест.

В Госпотребслужбе заявили, что в Киеве будут проверять частных перевозчиков на предмет соблюдения норм карантина о пребывании в салоне ограниченного числа пассажиров.

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Автор: Юрий Годован