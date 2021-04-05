Для введения комендантского часа нужно решение руководства страны.

Комендантский час могут ввести в качестве противоэпидемической меры, если будут зашкаливать цифры по заболеваемости COVID-19.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире "Украина 24", передает РБК-Украина.

Но для этого, отметил мэр Киева, нужно решение руководства страны.

"Что касается комендантского часа, мы знаем, что сейчас его ввели многие страны Европы и нового ничего не придумали. Есть два пути сейчас. Первый - вакцинация, до тех пор, пока у нас вакцины достаточного количества нет, остается тот же путь разорвать цепочку заболеваемости. Если цифры будут сейчас зашкаливать и произойдет коллапс медицинской системы, у нас другого выхода не будет, как переходить к чрезвычайному положению", - отметил Кличко.

Также мэр города прокомментировал ситуацию с выдачей спецпропусков на общественный транспорт в столице.

"По нашим расчетам, в Киеве около 400 тыс. человек задействованы в жизнедеятельности города. Мы напечатали 440 тыс., Раздали. Нам поступили еще дополнительно заявки, напечатали еще 60 тыс. пропусков, но больше мы печатать не будем, потому что тогда возникает вопрос: для чего мы вводим ограничения, если все смогут ездить?", - сказал Кличко.

Читайте такжеОчереди в метро, заоблачные цены на такси: как Киев встретил первый день локдауна

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что городские власти не обсуждали введение комендантского часа в столице.

Локдаун в Киеве: что известно

Локдаун в Киеве продлится с 00:00 5 апреля до 16 апреля. В частности, проезд в общественном транспорте будет осуществляться по спецпропускам. Также закроют детсады и начальные классы в школах.

Власти города усилили карантин с 20 марта, с 23 марта Киев находится в "красной" зоне эпидопасности.

Смягчение ограничений возможно раньше установленного срока, при условии, что Киев выйдет из "красной" зоны.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Александр Топчий