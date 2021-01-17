В Украине с 8 по 24 января включительно введены усиленные карантинные ограничения.

Учреждения сферы культуры смогут возобновить работу, как только Украина вернется к адаптивному карантину.

Об этом в своем Telegram-канале заявил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

"Обсудили с премьер-министром заявление относительно возможного карантина до конца 2021 года. Премьер заверил, как только Украина снова вернется к адаптивному карантину (предварительно, с 25 января), сферы культуры, гостеприимства и креативные индустрии смогут работать", - сообщил Ткаченко.

По его словам, вопрос продления карантина будет решаться в течение весны.

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"В любом случае ограничения будут постоянными, что позволит бизнесу прогнозировать и планировать свою деятельность", - заверил министр.

Локдаун в Украине:

9 декабря Кабинет министров принял решение о введении усиленных карантинных ограничений в Украине с 8 по 24 января включительно. В этот период запрещается работа кафе, ресторанов, баров (кроме доставки и заказов с собой).

Во время локдауна не работают кинотеатры, фитнес-клубы, спортивные залы, бассейны, театры.

Запрещается посещение учебных заведений, торговля непродовольственными товарами, проведение любых развлекательных, спортивных или культурных массовых мероприятий. Одновременно работает общественный транспорт.

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Автор: Екатерина Лиманская